पीएम मोदी ने नौसैनिकों के साथ मनाई दिवाली, बोले- तीनों सेनाओं के असाधारण समन्वय ने पाक को रिकॉर्ड समय में घुटने टेकने पर किया मजबूर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इस बार दिवाली गोवा में नौसैनिकों के साथ मनाई। उन्होंने गोवा नेवल बेस पर नेवी (Navy) के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके साथ दिवाली मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि मेरे एक ओर समंदर है और एक ओर मेरे वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। समंदर के पानी पर सूर्य के किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा दिवाली के दीये हैं। INS विक्रांत पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी (PM Modi) ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया।

पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि ये हमारी दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं दिवाली आप सबके बीच मना रहा हूं। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत पर बिताई कल की रात को शब्दों में कहना कठिन है। ये जहाज वगैरह अपनी जगह हैं लेकिन जो जज्बा आपमें है वो उसको जानदार बना देती है। जहाज लोहे की होती है, लेकिन जब आप उसमें सवार होते हैं तो वो जांबाज बन जाती है।

पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि आप लोगों की मेहनत, साधना इतनी ऊंचाई पर है, उसे मैं जी तो नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया। उन्होंने कहा कि मेरी दिवाली खास बन गई है। आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। INS विक्रांत से देशवासियों को भी दिवाली की शुभकामनाएं।

घुटने टेकने पर मजबूर हुआ पाक

उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड समय में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैं एक बार फिर सशस्त्र बलों के बहादुर जवानों को सलाम करता हूं। जब खतरा वास्तविक हो और संघर्ष संभव लगे, तो लाभ हमेशा उन्हीं को मिलता है जो अपनी ताकत पर डटे रहकर लड़ सकते हैं। हमारी सेनाओं के वास्तव में प्रभावी होने के लिए, यह ज़रूरी है कि वे मज़बूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रहें।

पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि अभी कुछ महीने पहले ही हमने देखा है कि विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी,जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है INS विक्रांत। INS विक्रांत आज भारत आत्मनिर्भर और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी INS विक्रांत… भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है।

पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। पिछले 1 दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है।

माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर देश

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या लगातार घटती गई और आज मात्र 11 रह गई है और 11 में भी जहां उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या मात्र 3 जिले बची है। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं, शानदार दीवाली इस बार मना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों के पराक्रम और साहस के कारण ही बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ये उपलब्धि है -माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली-माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है।