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पीएम मोदी ने राहुल गांधी को जन्मदिन की दी बधाई, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की

Rahul Gandhi's Birthday : पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने राहुल के अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को 56 साल के हो गए। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं।"

By Abhimanyu 
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Rahul Gandhi’s Birthday : पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने राहुल के अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को 56 साल के हो गए। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं।”

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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, “श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। संविधान के आदर्शों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और अनसुनी आवाज़ों के लिए आपकी बेबाक लड़ाई ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कांग्रेस पार्टी की सबको साथ लेकर चलने, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की परंपरा आपके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में झलकती है। लोगों के साथ लगातार जुड़ाव और सत्ता के सामने सच बोलने के साहस के ज़रिए, आपने हमेशा सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों की वकालत की है। देश की सेवा में आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, शक्ति और लंबी उम्र मिले, यही कामना है।”

वाराणसी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन प्रतीकात्मक रीति-रिवाजों के साथ मनाया, जिसमें गंगा नदी में उनकी तस्वीर पर दूध चढ़ाना भी शामिल था। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, “आज हम सभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माँ गंगा की गोद में दूध अर्पित करके विपक्ष के सम्मानित नेता और सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। ब्राह्मणों ने भी पूजा-अर्चना की और वैदिक मंत्रों के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया, साथ ही यह उम्मीद जताई कि वे भविष्य में हमारे प्रधानमंत्री बनें।”

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