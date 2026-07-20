  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर चलाया शब्दों का तीर, बोले-’56 नहीं, 28 साल के नौजवान बढ़ा रहे हैं देश का मान’

पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर चलाया शब्दों का तीर, बोले-’56 नहीं, 28 साल के नौजवान बढ़ा रहे हैं देश का मान’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों का तीर चलाते हुए कहा कि मैं किसी 56 वर्षीय युवक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के उन युवा उद्यमियों की बात कर रहा हूं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) आज से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों का तीर चलाते हुए कहा कि मैं किसी 56 वर्षीय युवक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के उन युवा उद्यमियों की बात कर रहा हूं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। वे बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसी बातें, आप जानते हैं, भारत में आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। विश्व में भारत की छवि सर्वत्र सम्मानित और व्यापक रूप से स्वीकार्य होती जा रही है।

पढ़ें :- जंतर-मन्तर पर आज जनता का डर हो चुका है छूमंतर, तानाशाही के डर से मुक्त जनता निकली है आज घर से : मनीष सिसौदिया

पीएम मोदी (PM Modi) ने आगे कहा कि देश ने पिछले महीने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मानसून सत्र (Monsoon Session) से पहले भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था और दो दिन पहले भारत के युवा स्टार्टअप ने भी बड़ी सफलता हासिल की है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी (PM Modi)  ने कहा कि मानसून हो या संसद का मानसून सत्र, अगर दोनों सक्रिय रहें तो बहुत फलदायी साबित होते हैं। इससे देश का कल्याण और सभी जीवों की भलाई होती है। प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की कि यह मानसून और मानसून सत्र, दोनों ही देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए उत्पादक साबित हों।

पीएम मोदी (PM Modi) ने  कहा कि अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन और विश्व में बहुत से कम देश ऐसे हैं, जिनके पास ये सुविधा है। लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक ये जो एक लक्ष्य लेकर जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सफलता उसी का परिणाम है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जंतर-मन्तर पर आज जनता का डर हो चुका है छूमंतर, तानाशाही के डर से मुक्त जनता निकली है आज घर से : मनीष सिसौदिया

जंतर-मन्तर पर आज जनता का डर हो चुका है छूमंतर, तानाशाही के...

Ram Mandir Donation Scam : सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, नई SIT गठित कर अनुभवी IPS से जांच कराने के निर्देश, यूपी सरकार से मांगा जवाब

Ram Mandir Donation Scam : सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, नई SIT...

अखिलेश यादव, बोले-जब-जब देश का भविष्य पूरा दांव पर लग जाता है ,तब ‘इंक़लाब’ आता है...

अखिलेश यादव, बोले-जब-जब देश का भविष्य पूरा दांव पर लग जाता है...

'I Hate Myself' ये है बेरोजगारी का भयावह सच, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट सुसाइड नोट लिख माता-पिता को दे गया जीवन भर की टीस

'I Hate Myself' ये है बेरोजगारी का भयावह सच, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट...

'एक पेड़ माँ के नाम' श्री राम शाखा संघ स्थान शीतल वाटिका में किया गया पौधारोपण

'एक पेड़ माँ के नाम' श्री राम शाखा संघ स्थान शीतल वाटिका...

विदेशी लुटेरों ने मंदिर व विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया, अहंकार में आज भाजपा वही कर रही है : अखिलेश यादव

विदेशी लुटेरों ने मंदिर व विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया,...