  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. Video- फर्जी IAS खुद को अजीत डोभाल का खुफिया एजेंट बता, खड़ा किया 100 करोड़ का सम्राज्य, बंगला देख हो जाएंगे…

Video- फर्जी IAS खुद को अजीत डोभाल का खुफिया एजेंट बता, खड़ा किया 100 करोड़ का सम्राज्य, बंगला देख हो जाएंगे…

बिहार के खगड़िया में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो कभी खुद को IAS अधिकारी तो कभी NSA अजीत डोभाल का खुफिया एजेंट बताकर लोगों पर रौब जमाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी पहचान के जरिए लोगों को प्रभावित करता और ठगी करता था। उसके घर पर छापेमारी हुई तो बरामद सामान देखकर पुलिस भी हैरान रह गई..

By Harsh 
Updated Date

Viral News: बिहार के खगड़िया में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो कभी खुद को IAS अधिकारी तो कभी NSA अजीत डोभाल का खुफिया एजेंट बताकर लोगों पर रौब जमाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी पहचान के जरिए लोगों को प्रभावित करता और ठगी करता था। उसके घर पर छापेमारी हुई तो बरामद सामान देखकर पुलिस भी हैरान रह गई।

पढ़ें :- बिहार के छात्रों के लिए सीएम सम्राट चौधरी की 4 बड़ी घोषणाएं, शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था में होंगे बदलाव

भारत सरकार लिखी टेस्ला और टाटा कार मिली

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोगरी थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार निवासी मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, वह अपनी गाड़ियों पर ‘भारत सरकार’ का बोर्ड लगाकर चलता था। छापेमारी में एक टेस्ला कार और टाटा सफारी भी मिली हैं। टेस्ला पर ‘भारत सरकार’ लिखा बोर्ड लगा हुआ था। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से 31 लीटर विदेशी शराब, बारहसिंगा के दो सींग, 5 आईफोन, 2 एप्पल लैपटॉप, 20 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक और फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए हैं। बरामद बारहसिंगा के सींग को लेकर वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत भी जांच की जा रही है।

आरोपी ने NSA अजीत डोभाल का गुप्त एजेंट होने का भी दावा किया

पढ़ें :- तेज प्रताप का छलका दर्द, बोले- 'मेरे साथ गद्दारी हुई'; खुद को बताया बाहुबली, कौन है कटप्पा?

पूछताछ में आरोपी ने खुद को केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़ा व्यक्ति बताने की कोशिश की। इसके अलावा उसने NSA अजीत डोभाल का गुप्त एजेंट होने का भी दावा किया। पुलिस को उसके पास से ऐसा आईडी कार्ड भी मिला, जिसमें उसे IAS अधिकारी बताया गया था। फिलहाल पुलिस इन सभी दावों को फर्जी मानकर जांच कर रही है।

विदेशों में भी संपत्ति होने की आशंका

मामला सिर्फ फर्जी पहचान तक सीमित नहीं है। पुलिस को आरोपी की करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का शक है। बताया जा रहा है कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों और विदेशों में भी उसकी संपत्ति हो सकती है। संपत्ति और पैसों के स्रोत का पता लगाने के लिए अब आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की मदद ली जाएगी। पुलिस का कहना है कि बरामद दस्तावेज, गाड़ियां, बैंक कार्ड और दूसरी संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपी की संपत्ति और कथित ठगी से जुड़े पूरे नेटवर्क की तस्वीर साफ होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले की 30 गाड़ियों पर FIR, टोल बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप

अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले की 30 गाड़ियों पर...

फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत पर जीजा और बहन का घर जबरन कब्जा करने का लगा आरोप, FIR दर्ज

फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत पर जीजा और बहन का घर...

Video- फर्जी IAS खुद को अजीत डोभाल का खुफिया एजेंट बता, खड़ा किया 100 करोड़ का सम्राज्य, बंगला देख हो जाएंगे...

Video- फर्जी IAS खुद को अजीत डोभाल का खुफिया एजेंट बता, खड़ा...

RG Kar Case में नया मोड़! नई CBI टीम, परिवार की बढ़ी उम्मीद और ‘अभया मेमोरियल ट्रस्ट’ की एंट्री

RG Kar Case में नया मोड़! नई CBI टीम, परिवार की बढ़ी...

राम मंदिर स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट पर अवधेश प्रसाद की तीखी टिप्पणी, बोले-सरकार भले ये दबा ले, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर की डकैती है

राम मंदिर स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट पर अवधेश प्रसाद की तीखी टिप्पणी, बोले-सरकार...

Road accident: एक तेज रफ्तार कार ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर एक मासूम को लगभग 25 मीटर तक घसीटा, इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत

Road accident: एक तेज रफ्तार कार ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर एक मासूम...