आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री मोदी, करेंगे 5,477 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

अहमदाबाद। आज देश के प्रधानमंत्री गुजरात में रहेंगे। प्रधानमंत्री आज दो दिन के दौरे में गुजरात के अहमदाबाद में 5,477 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 25 अगस्त को शाम 4:30 बजे पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचकर यहां वे नरोडा से निकोल तक लगभग तीन किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल होंगे। अहमदाबाद में उनके स्वागत के लिए तैयारी जोरो पर है। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए सड़क के दोनों तरफ 12 मंच बनाए गए हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। पीएम के कार्यक्रम इस प्रकार तैय है ।

प्रधानमंत्री अंडरब्रिज और सब-स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल रेलवे परियोजनाओं के तहत मेहसाणा से पालनपुर तक 65 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग के दोहरीकरण और बेचाराजी से रणुजा तक 40 किलोमीटर लंबी नई लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा, पीएम मोदी अहमदाबाद-राजकोट रेलवे लाइन पर वीरमगाम के पास 70 करोड़ रुपये की लागत से बने अंडरब्रिज और चांदखेड़ा में बने 66 केवी सब-स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद रामापीर टेकरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री 133.42 करोड़ रुपये से निर्मित 1,449 फ्लैट्स और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे।

इसी के साथ सीजी रोड और लॉ गार्डन क्षेत्र के 6.6 किलोमीटर लंबे हिस्से के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के शुरुआत कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री दूसरे दिन 26 अगस्त को अहमदाबाद जिले के हांसलपुर में मारुति सुजुकी के प्लांट जायेंगे। यहां कंपनी की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट की शुरुआत होगी और इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट की पहली कार का उत्पादन शुरू किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे।