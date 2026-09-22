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बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज

बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा और उसके साथी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यह घटना 19 सितंबर की शाम की है। इस वारदात के वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। साथ ही पुलिस ने इस मामले से जुड़े कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनकी भूमिका की जांच शुरू की।

By Sushil Sah 
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जमुई। बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा और उसके साथी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यह घटना 19 सितंबर की शाम की है। इस वारदात के वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। साथ ही पुलिस ने इस मामले से जुड़े कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनकी भूमिका की जांच शुरू की।

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सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 10वीं कक्षा के छात्र-छात्रा स्कूटी से मड़वा पहाड़ की ओर गए थे। लौटते समय कुछ युवकों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। ऐसा आरोप है कि उन्हें रोकने के बाद युवकों ने दोनों के साथ अभद्र व्यवहार किया और छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकतें कीं। इसी दौरान घटना का वीडियो बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़िता की पहचान करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की और आरोपियों की पहचान शुरू की। पुलिस के मुताबिक, घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और पूछताछ के जरिए पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया है और वीडियो प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है।

इस आपत्तिजनक घटना का वीडियो वायरल करने वाले रामाशीष की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी मिली है, लेकिन उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में इस नाम की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना में कुल कितने लोग शामिल थे, किसने वीडियो बनाया, किसने इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया और घटना के बाद वीडियो को किन-किन अकाउंट्स से आगे शेयर किया गया। इस मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य संदिग्धों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

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