दीपावली से पहले दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, कई इलाकों में एक्यूआई खतरनाक श्रेणी में पहुंचा

देश की राजधानी में एकबार फिर प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। रविवार सुबह वायु गुणवत्ता काफी खराब रही। दीपावली से पहले वायु गुणवत्ता खतरनाक स्थिति में पहुँचने से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ेगी।

By शिव मौर्या 
नई दिल्ली: देश की राजधानी में एकबार फिर प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। रविवार सुबह वायु गुणवत्ता काफी खराब रही। दीपावली से पहले वायु गुणवत्ता खतरनाक स्थिति में पहुँचने से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘गंभीर’ और ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया।

सीपीसीबी के अनुसार, वायु गुणवत्ता आनन्द विहार में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुँच गई है। यहां एक्यूआई 430 पहुंचा, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। इसी तरह अक्षरधाम क्षेत्र में एक्यूआई 426 दर्ज किया गया। साथ ही, अशोक विहार में और बवाना में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही। इसके साथ ही, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 318, द्वारका सेक्टर 8 में 341 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अब प्रशासन सख्त हो गया है और कई कदम उठाने शुरु कर दिए हैं। कई जगहों पर पानी के छिडकाव शुरू हो गए हैं। वहीं, इंडिया गेट के आसपास प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पानी के छिड़काव यंत्र (मिस्ट स्प्रिंकलर) लगाए गए हैं।

