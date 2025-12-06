दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मिशन मोड पर चल रही है लड़ाई- सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Chief Minister Rekha Gupta) ने निवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण (pollution) से निपटने के लिए सभी मोर्चों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लगातार मिशन मोड (mission mode) में जारी है। पत्रकारों से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण कम करने में मदद के लिए बिजली के खंभों पर मिस्ट लगाने का काम चल रहा है।

दिल्ली की मुख्मंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि धुआं, धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं, खुले में कचरा जलाना और लकड़ी जलाना ये सभी कारक मिलकर हवा में प्रदूषण (mission mode) की एक परत बनाते हैं। दिल्ली सरकार (Delhi Government) प्रदूषण में योगदान देने वाले हर तत्व पर काम कर रही है। सीएम गुप्ता ने कहा कि शहर के रिंग रोड को धोने के लिए सैकड़ों स्प्रिंकलर (sprinkler) का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह सड़क की सफाई नियमित अंतराल पर हो रही है, जिससे धूल और प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। दिल्ली में पहली बार सैकड़ों स्प्रिंकलर वाहन राजधानी के रिंग रोड को धो रहे हैं। हमारा मिशन एक ही है प्रदूषण नियंत्रण। हमारी सरकार प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए हर स्तर पर पूरी तरह से सतर्क और प्रतिबद्ध है। रिंग रोड पर इन स्प्रिंकलर वाहनों के माध्यम से, नियमित अंतराल पर सड़क की धुलाई की जा रही है, जिससे धूल और प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है। यह पहल हवा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक प्रभावी कदम है और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार के मजबूत संकल्प को भी दर्शाता है।