  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मिशन मोड पर चल रही है लड़ाई- सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मिशन मोड पर चल रही है लड़ाई- सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए सभी मोर्चों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लगातार मिशन मोड में जारी है। पत्रकारों से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण कम करने में मदद के लिए बिजली के खंभों पर मिस्ट लगाने का काम चल रहा है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Chief Minister Rekha Gupta) ने निवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण (pollution) से निपटने के लिए सभी मोर्चों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लगातार मिशन मोड (mission mode) में जारी है। पत्रकारों से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण कम करने में मदद के लिए बिजली के खंभों पर मिस्ट लगाने का काम चल रहा है।

पढ़ें :- राजस्थान के सीकर में अचानक जानलेवा हुई हवा, 16 बच्चों समेत 22 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती

दिल्ली की मुख्मंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि धुआं, धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं, खुले में कचरा जलाना और लकड़ी जलाना ये सभी कारक मिलकर हवा में प्रदूषण (mission mode) की एक परत बनाते हैं। दिल्ली सरकार (Delhi Government) प्रदूषण में योगदान देने वाले हर तत्व पर काम कर रही है। सीएम गुप्ता ने कहा कि शहर के रिंग रोड को धोने के लिए सैकड़ों स्प्रिंकलर (sprinkler) का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह सड़क की सफाई नियमित अंतराल पर हो रही है, जिससे धूल और प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। दिल्ली में पहली बार सैकड़ों स्प्रिंकलर वाहन राजधानी के रिंग रोड को धो रहे हैं। हमारा मिशन एक ही है प्रदूषण नियंत्रण। हमारी सरकार प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए हर स्तर पर पूरी तरह से सतर्क और प्रतिबद्ध है। रिंग रोड पर इन स्प्रिंकलर वाहनों के माध्यम से, नियमित अंतराल पर सड़क की धुलाई की जा रही है, जिससे धूल और प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है। यह पहल हवा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक प्रभावी कदम है और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार के मजबूत संकल्प को भी दर्शाता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मिशन मोड पर चल रही है लड़ाई- सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मिशन मोड पर चल रही है लड़ाई-...

बाबर के नाम पर मस्जिद देश के किसी भी मुसलमान को स्वीकार्य नहीं : मौलाना यासूब अब्बास

बाबर के नाम पर मस्जिद देश के किसी भी मुसलमान को स्वीकार्य...

VIDEO-जब संसद के बाहर टकराए राहुल गांधी और किरेन रिजिजू, देखिए फिर क्या हुआ?

VIDEO-जब संसद के बाहर टकराए राहुल गांधी और किरेन रिजिजू, देखिए फिर...

कफ सिरप मामले में आरोपी विकास सिंह विक्की की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के साथ तस्वीरें वायरल, अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी को पत्र लिखकर उठाए सवाल

कफ सिरप मामले में आरोपी विकास सिंह विक्की की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री...

VIDEO-'अगर बाबर के पिता भी अपनी कब्र से उठ जाएं, तो भी नहीं बन पाएगी दोबारा बाबरी मस्जिद...' हुमायूं कबीर पर फायर हुए मुख्तार अब्बास नकवी

VIDEO-'अगर बाबर के पिता भी अपनी कब्र से उठ जाएं, तो भी...

VIDEO: अभिनेता कार्तिक आर्यन इस समय है बहुत खुश, तेरा यार हूं में गाने पर जमकर किया डांस

VIDEO: अभिनेता कार्तिक आर्यन इस समय है बहुत खुश, तेरा यार हूं...