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मुजफ्फरपुर में गैस पाइपलाइन फटने से जोरदार धमाका, एक की मौत, कई घायल

बिहार (Bihar) के मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ है। सदर थाना क्षेत्र (Sadar Police Station Area) के गोबरसही में नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन फट (Gas Pipeline Ruptured) गई। इससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से आसपास के दर्जनों घरों के शीशे टूट गए और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है।

By santosh singh 
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मुजफ्फरपुर : बिहार (Bihar) के मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ है। सदर थाना क्षेत्र (Sadar Police Station Area) के गोबरसही में नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन फट (Gas Pipeline Ruptured) गई। इससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से आसपास के दर्जनों घरों के शीशे टूट गए और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है।

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