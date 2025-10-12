कल मिस्र में मिल सकते है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) की सोमवार को मिस्र में मुलाकात हो सकती है। मिस्र के शर्म-अल-शेख शहर (Sharm el-Sheikh city in Egypt) में गाजा शांति समझौते को लेकर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके लिए मिस्र के राष्ट्रपति फराह अल सिसी (Egyptian President Farah Al Sisi) ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 20 देश हिस्सा ले रहे है। इस दौरान गाजा शांति समझौते पर ऑफिशियल साइन होंगे।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र (egypt) जाएंगे या नही इस बात पर अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुए है, लेकिन शिखर सम्मेलन में शामिल होने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह (Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh) मिस्र जाएंगे। मिस्र के राष्ट्रपति फराह अल सिसी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा है। भारत के इजरायल और फिलीस्तीन (Israel and Palestine) दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। वहीं भारत शांति का समर्थन भी करता है। इसलिए गाजा शांति समझौत को लेकर होने वाले शिखर सम्मेलन में भारत की मौजूदगी महत्वपूर्ण है।