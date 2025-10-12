  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. कल मिस्र में मिल सकते है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

कल मिस्र में मिल सकते है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार को मिस्र में मुलाकात हो सकती है। मिस्र के शर्म-अल-शेख शहर में गाजा शांति समझौते को लेकर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके लिए मिस्र के राष्ट्रपति फराह अल सिसी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 20 देश हिस्सा ले रहे है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) की सोमवार को मिस्र में मुलाकात हो सकती है। मिस्र के शर्म-अल-शेख शहर (Sharm el-Sheikh city in Egypt) में गाजा शांति समझौते को लेकर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके लिए मिस्र के राष्ट्रपति फराह अल सिसी (Egyptian President Farah Al Sisi) ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 20 देश हिस्सा ले रहे है। इस दौरान गाजा शांति समझौते पर ऑफिशियल साइन होंगे।

पढ़ें :- बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका, राजद के दो दिग्गज नेताओं ने थामा भाजपा का दामन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र (egypt) जाएंगे या नही इस बात पर अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुए है, लेकिन शिखर सम्मेलन में शामिल होने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह (Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh) मिस्र जाएंगे। मिस्र के राष्ट्रपति फराह अल सिसी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा है। भारत के इजरायल और फिलीस्तीन (Israel and Palestine) दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। वहीं भारत शांति का समर्थन भी करता है। इसलिए गाजा शांति समझौत को लेकर होने वाले शिखर सम्मेलन में भारत की मौजूदगी महत्वपूर्ण है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Durgapur Gang Rape Case : ममता बनर्जी, बोलीं-दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार

Durgapur Gang Rape Case : ममता बनर्जी, बोलीं-दोषियों को किसी भी कीमत...

कल मिस्र में मिल सकते है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

कल मिस्र में मिल सकते है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के...

दिग्गज बल्लेबाज और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल से कहा उनके गेंदबाजों को बुरी तरह न मारे

दिग्गज बल्लेबाज और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल...

मानसबल झील में डूबे 9वीं सदी का प्राचीन मंदिर अब दुनिया देखेगी, ASI ने की डिजिटल मैपिंग

मानसबल झील में डूबे 9वीं सदी का प्राचीन मंदिर अब दुनिया देखेगी,...

बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका, राजद के दो दिग्गज नेताओं ने थामा भाजपा का दामन

बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका, राजद के दो...

VIDEO-ऑपरेशन ब्लू स्टार का सेना, पुलिस, खुफिया और सिविल सेवाओं का संचयी निर्णय था, सिर्फ इंदिरा गांधी को नहीं ठहरा सकते दोषी: पी चिदंबरम

VIDEO-ऑपरेशन ब्लू स्टार का सेना, पुलिस, खुफिया और सिविल सेवाओं का संचयी...