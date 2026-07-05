PoK में बगावत पर उतरी जनता, भारत से मांगी मदद, बोली- LOC को तोड़ दो, हमें आपकी है जरूरत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) की सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए 600 से ज्यादा नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की है। इसके बाद पाकिस्तान-विरोधी जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रमुख आंदोलनकारी नेता शौकत नवाज मीर (Shaukat Nawaz Mir) की नजरबंदी से भड़के ‘जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी’ (JAAC) ने इस्लामाबाद को खुली चुनौती देते हुए भारत से मदद की मांग की है।

JAAC ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी पर गहरा गुस्सा जाहिर करते हुए कहा,कि गुलाम उनके नियंत्रण में हैं। शाह कैद में हैं। पाकिस्तानी शासन के तहत भारी कमी, व्यवस्थित क्रूरता और गंभीर मानवीय संकट को उजागर करते हुए, जम्मू-कश्मीर JAAC के मुख्य सदस्य सरदार अमन खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वायरल वीडियो में सरदार अमन ने भरी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि “मेंढर, पुंछ, राजौरी, डोडा के लोगों से हम वहां के लोगों से अपील करते हैं। इस तरफ राशन की कमी है, दवाओं की कमी है, और हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें आपकी मदद चाहिए।

हम खत्म करना चाहते सीजफायर लाइन

पाकिस्तानी नियंत्रण से निकलने की स्थानीय लोगों की बेताबी को उजागर करते हुए, JAAC नेता ने सीमाओं को खत्म करने की मांग की और विभाजन के पार संदेश भेजते हुए कहा कि हम सीजफायर लाइन को खत्म करना चाहते हैं और हमें आपके समर्थन की जरूरत है।

उसने दूसरी तरफ के लोगों से मेरी अपील है कि वे आगे आएं और जैसा कि मैंने कहा, रास्ते… अगर हमने राजनीतिक बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा है। पाकिस्तानी अधिकारियों की मनमानी की आलोचना करते हुए अमन खान ने चेतावनी दी कि स्थानीय लोग अब इस्लामाबाद की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे।

उन्होंने जोश से भरी भीड़ से कहा कि अगर हमने रास्ता खुला रखा है और अगर किसी को लगता है कि हमारी कमजोरी देखकर हम कहीं फंस गए हैं, तो वे गलतफहमी में हैं। कोई फंसा नहीं है। खुदा ने चाहा तो हम आपको रास्ते दिखाएंगे। इसके बाद, आप सभी रास्ते देख लेंगे, हम आपको वे दिखाएंगे, खुदा ने चाहा तो। उसके बाद हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि रास्ते कहां हैं।

हमें LoC की तरफ बढ़ना चाहिए की नहीं?

एक और वायरल वीडियो में, सुरक्षा व्यवस्था को सीधे चुनौती देते हुए खान ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ से पूछा कि क्या हमें सीजफायर लाइन (LoC) की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं? जोर से बताओ, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? जिस पर भीड़ जोर से चिल्लाई, हां! शांतिपूर्ण विरोध पर हिंसक कार्रवाई को लेकर पाकिस्तानी सरकार को साफ चेतावनी देते हुए, JAAC के मुख्य सदस्य ने स्पष्ट किया कि यह क्षेत्र सरकार द्वारा प्रायोजित अत्याचार का जवाब देने के लिए तैयार है।

हमारे पास भी विकल्प हैं

खान ने जोर देकर कहा कि इसीलिए हम उनसे कहते हैं कि कश्मीरी जज्बे और राजनीतिक रुख के जवाब में अगर गोलियां चलाई गईं, तो हमारे पास भी विकल्प हैं। कल शिकायत मत करना, कल पछतावा मत करना कि आपको बुरा लगा। अपने भाषण का समापन करते हुए, खान ने पाकिस्तानी शासन के तहत रहने की दमनकारी सच्चाई को उजागर किया और घोषणा की कि स्थानीय लोग पाकिस्तान की क्रूरता का उसी तरह जवाब देंगे।

खान ने कहा कि हम आपके मिजाज के हिसाब से चलने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप वफादारी दिखाएंगे, तो हम भी वफादारी दिखाएंगे, अगर आप क्रूरता दिखाएंगे, तो हम भी क्रूरता दिखाएंगे। हम भी आपकी तरह इंसान हैं। आप जो भी करेंगे, हम भी वही करेंगे, खुदा ने चाहा तो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कल जारी एक वीडियो में खान ने कहा कि मैं कश्मीर घाटी के लोगों, खासकर श्रीनगर, बारामूला और आस-पास के सभी जिलों के लोगों से बात कर रहा हूं। पुंछ और मेंढर के लोगों से भी।

हम राजौरी (Rajouri) , जम्मू(Jammu), लद्दाख (Ladakh), करगिल (Kargil) , गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) और पूरे राज्य के लोगों से बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कश्मीर (PoJK) को ऐसे दबाव और ज़ुल्म का सामना करते हुए लगभग एक महीना हो गया है।