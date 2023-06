Push Ups On Car video: चलती गाडी की छत पर शख्स करने लगा पुश-अप्स, देखने वाले बोले- ओ मरेगा साला

Push Ups On Car video: सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों की अजीबोगरीब हरकतें भी देखने को मिलती हैं। इसी कड़ी में इन दिनों भी एक वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो में एक शख्स चलती कार की छत पर पुश-अप्स करता नजर आ रहा है।

वीडियो गुरुग्राम का बताया जा रहा है, जहां चार लोगों को एक चलती कार की छत पर शराब पीने और पुश-अप करने के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के दो वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार के मालिक पर 6,500 रुपये का जुर्माना लगाया भी लगाया है।

They have no fear of anyone's life and neither of Gurgaon trafficpolice @TrafficGGM

Vichle no HR72F6692@DC_Gurugram @TrafficGGM@cmohry @gurgaonpolice pic.twitter.com/pM2NeypUdR

