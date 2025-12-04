Putin India Visit : पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे PM मोदी, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति

Putin India Visit : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचने ही वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन का विमान किसी भी वक्त पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। पालम एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए गॉर्ड ऑफ ऑनर की तैयारी शुरू हो गई है। थोड़ी देर में पुतिन का विमान दिल्ली पहुंचेगा, जहां पीएम मोदी उनकी स्वागत करेंगे। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी करेंगे।

कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद शामिल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था यानी रूस-यूक्रेन जंग के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रह हैं।