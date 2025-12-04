  1. हिन्दी समाचार
Putin India Visit : पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे PM मोदी, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचने ही वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन का विमान किसी भी वक्त पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

