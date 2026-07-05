‘भारत के एडिसन’ बनकर लौटे आर माधवन, GDN के ट्रेलर में दिखा दमदार ट्रांसफॉर्मेशन

Bollywood Updates: पैन इंडिया स्टार आर.माधवन एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार के साथ दर्शकों के सामने आने वाले हैं। हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किए गए माधवन अब अपनी आगामी फिल्म GDN को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आविष्कारक गोपालास्वामी दोरईस्वामी नायडू (जीडी नायडू) की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें भारत का एडिसन भी कहा जाता है।

फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें आर माधवन का शानदार ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। इससे पहले फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया था जिसमें उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। अब ट्रेलर ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

ट्रेलर की शुरुआत जीडी नायडू के जीवन और व्यक्तित्व की झलक से होती है। इसमें दिखाया गया है कि वह अपने समय के बेहद सफल उद्योगपति और आविष्कारक थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए जिनका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। उनके पास उस दौर में आलीशान गाड़ियां और बड़ी संपत्ति थी लेकिन उनके विरोधियों की भी कोई कमी नहीं थी।

फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जीडी नायडू ने कई तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों में काम किया। उन्होंने पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि एक समय उन पर जर्मनी और नाजी शासन से संबंध रखने के आरोप भी लगे जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। इसके बावजूद उन्होंने अपने काम और शोध को जारी रखा।

ट्रेलर में आर माधवन का अभिनय और उनका लुक दोनों ही काफी प्रभावशाली नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फैंस उनके इस नए अवतार की तारीफ कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह फिल्म माधवन की चर्चित बायोपिक रॉकेट्री: द नाम्बी इफेक्ट की तरह दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ पाती है या नहीं।