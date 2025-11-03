Radish Benefits : औषधीय गुणों का खजाना है मूली , जानें फायदे और सेवन करने का सही तरीका

Radish Benefits : भारतीय व्यंजनों में मूली का खास महत्व है। सलाद से लेकर अचार और पराठों के लिए लोकप्रिय मूली को सेहत का खजाना माना जाता है। यह औषधि के तौर पर भी काम करती है जो हमारे शरीर को भीतर से स्वस्थ बनाती है। इसमें कई रोगों को मिटाने की शक्ति होती है। मूली को भोजन में शामिल करने के कई फायदे होते हैं। मूली के साथ ही इसके पत्तों में भी सेहत का खजाना छिपा होता है। इसमें आयरन,कैल्शियम,विटामिन सी, फोलिक एसिड जैसे तमाम पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर की कई बीमारियों से बचाते है।

वात दोष को संतुलित करती है

वहीं मूली कफ और वात दोष को संतुलित करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। सर्दियों आते ही बाजार में मूली भी खूब मिलने लगती हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल

डायबिटीज के मरीजो के लिए भी मूली और मूली के पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। डायबिटीज मरीजों के लिए मूली के पत्तों का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। मूली के सेवन से ब्लड शुगर की मात्रा को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

खांसी में सबसे असरदार

मूली खांसी में सबसे असरदार मानी गई है। अगर आपको सर्दी-खासी सताए तो मूली का रस और शहद मिलाकर दिन में दो बार लेने से बलगम ढीला होकर बाहर निकल जाता है।