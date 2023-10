Rahul Gandhi Golden Temple Visit : राहुल गांधी फिर पहुंचे गोल्डन टेंपल, महिलाओं के साथ काटी सब्जी, धोए जूठे बर्तन

Rahul Gandhi Golden Temple Visit : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक बार फिर मंगलवार को ऐतिहासिक गोल्डन टेंपल (Golden Temple) पहुंचे है। जहां वे आज गोल्डन टेंपल (Golden Temple) के लंगर घर में सेवा करते नजर आए। उन्होंने लंगर घर में महिलाओं के साथ सब्जी व लहसुन काटा। 24 घंटे में यह तीसरी दफा है, जब वे गोल्डन टेंपल (Golden Temple) सेवा करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने परिक्रमा में छबील पर बैठ काफी समय तक पानी की सेवा की। ये देख श्रद्धालु भी हैरान थे। लोग खुद करीब जाकर उनसे बात भी कर रहे थे और पानी भी ले रहे थे।

अचानक राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अपने बीच पाकर वहां मौजूद अन्य श्रद्धालु भी हैरान रह गए। कांग्रेस सांसद बिल्कुल किसी आम श्रद्धालु की तरह मन से लंगर हॉल में सेवा करते नजर आए। इससे जुड़ा उनका फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायल हो रहा है।

वहीं उनके इस दौरे पर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने सवाल उठाए हैं। कमेटी ने कहा कि ये पश्चाताप नहीं है। वहीं, इस दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पालकी साहिब के दर्शन भी किए। गुरुघर के द्वार बंद होने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) साफ सफाई की सेवा में जुट गए। उन्होंने कपड़ा पकड़ा और रेलिंग की सफाई का काम शुरू कर दिया। गोल्डन टेंपल (Golden Temple) में सेवा कर रहे युवकों के साथ वह हाथ से हाथ बंटाते दिखे।

On Day 2, Congress leader Rahul Gandhi performed ‘sewa’ at the Langar Hall today at Sri Darbar Sahib Amritsar. He started by doing sewa in the kitchen, then washed utensils, and served langar to pilgrims. pic.twitter.com/W00VhKi8Hw

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) October 3, 2023