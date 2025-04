राहुल गांधी ने श्रीनगर में पहलगाम हमले के पीड़ितों से की मुलाकात, बोले- समाज को बांटना चाहते हैं आतंकी

राहुल गांधी ने श्रीनगर में पहलगाम हमले के पीड़ितों से की मुलाकात, बोले- समाज को बांटना चाहते हैं आतंकी

Rahul Gandhi met the victims of the Pahalgam attack: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल में पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का हाल चाल जाना। साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। इस बाद राहुल ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।