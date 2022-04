यूपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा-अब हो गया ‘यूनियन प्रचारक संघ कमीशन’

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC) के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) पर हमला बोला है। मनोज सोनी को यूपीएससी ( UPSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने तीखा हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि एक-एक कर संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इसका नया नाम भी दिया है। उन्होंने ट्वीट कर यूपीएससी ( UPSC) को नया नाम देते हुए इसे यूनियन प्रचारक संघ कमीशन करार दिया है।

Union Pracharak Sangh Commission.

India’s Constitution is being demolished, one Institution at a time. pic.twitter.com/8HEMnmVyTo

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 18, 2022