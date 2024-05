RAW और NIA के पूर्व प्रमुखों को मिली जेड प्लस सुरक्षा; खालिस्तानी खतरों के बीच केंद्र सरकार का फैसला

Z+ Plus security to former RAW and NIA Chiefs: खालिस्तानी गतिविधियों के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल (Former RAW Chief Samant Goyal) और पूर्व एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता (Former NIA chief Dinkar Gupta) को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। इन दोनों ही पूर्व भारतीय अधिकारियों का खालिस्तानी संगठनों से निपटने में अहम रोल अदा किया है और अधिकारियों पर खालिस्तानी समूहों का खतरा मंडरा रहा है।