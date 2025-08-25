राजस्थान में आसमान से बारिश कहर बन कर बरस रही है, कई गांव बर्बाद, सेना और राहत बल तैनात

  1. हिन्दी समाचार
By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली। देश भर में इन दिनों बरसात हो रही है पर राजस्थान में बरसात का कहर सबसे ज्यादा है। यहां बरसात आफत बन कर बरस रहीं है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश ने कहर बरपाया है। बतादें कि इन दिनों राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है जिससे जीवन अस्त—व्यस्त होगया है। राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ गये है। यहां कई गावं डूब गये वहीं कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गये हैं। सवाई माधोपुर में बारिश से सुरवाल बांध के ओवर फ्लो होने से रविवार को एक बड़गड्ढा बन गया। जिससे वहां ​की जमीन धंस गई। बताया जा रहा है कि बांध के ओरफ्लो होने से करीब 2 किलोमीटर लंबी खाई बन गई है।

अब पानी खेतों से होकर गुजर रहा है। इसके कारण सबसे अधिक नुकसान जड़ावता गांव को हुआ है। गांव के पास 2 किलोमीटर लंबी और 100 फीट से अधिक चौड़ी और 50 फीट से अधिक खाई बन गई। बता दें कि जहां जमीन धंसी है वह कई एक कृषि योग्य क्षेत्र है। खेतों के उस पार से पानी इस खाई में बहने लगा है, जिसके कारण दो घर, दो दुकान और दो मंदिर भी ढह गए। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन हर वक्त तैयार है। बताया जा रहा है कि सेना और राहत बल तैनात हैं और आस-पास के घरों को खाली करा लिया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश ने राजस्थान के बड़े हिस्से में तबाही मचा दी है। कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और कई पूरी तरह से कट गए हैं। इस बरसात का सबसे ज्यादा असर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और झालावाड़ में है।

