Raja Mahmudabad Passes Away : राजा महमूदाबाद प्रदेश की कई नामी इमारतों के थे मालिक, 50 हजार करोड़ से ज्यादा की है दौलत

लखनऊ। राजा महमूदाबाद मो. अमीर मोहम्मद खान (80) का मंगलवार देर रात लम्बी बीमारी के चलते निधन हो गया है। मोहम्मद अमीर खान महमूदाबाद विधानसभा से वर्ष 1985 व 1989 तक कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं। राजा महमूदाबाद (Raja Mahmudabad) ने कैंब्रिज विश्वविद्याल (Cambridge University) से पढ़ाई की थी और यहीं के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में गेस्ट प्रोफेसर (Guest Professor at the Institute of Astronomy) भी रह चुके हैं।

प्रदेश की नामी गिरामी बिल्डिंगों के थे मालिक

राजा महमूदाबाद बटलर पैलेस, महमूदाबाद मेंशन, हलवासिया मॉर्केट, लारी बिल्डिंग, मलका जमानिया- गोलागंज के मालिक थे। वहीं सीतापुर में एसपी आवास, डीएम आवास, सीएमओ आवास भी इनके कब्जे में है। महमूदाबाद, सहजनी, पैतेपुर, सेमरा, गुलारमऊ, केदारपुर, चंदनपुर, रसूलाबाद, सिकंदराबाद, सरैया राजा में बागवानी व अन्य जमीनें हैं। लखीमपुर खीरी में भी एसपी बंगला और गढ़ी इब्राहीमपुर, रसूलपुर, जलालपुर व पिपरझला में कई संपत्तियां हैं। बाराबंकी में अल्लापुर, रानीमऊ, बघौली, सुरजनपुर और गौर गजनी समेत कई गांवों में जमीनें हैं।

विदेश में भी संपत्तियां, कुल कीमत 50 हजार करोड़

राजा महमूदाबाद (Raja Mahmudabad) व उनके परिजनों की ईराक, पाकिस्तान और अन्य देशों में भी अकूत संपत्तियां हैं। उत्तराखंड में भी उनकी 396 संपत्तियां आंकी गई हैं। अक्तूबर 2006 में हुए सरकारी आकलन के अनुसार, साल 2006 में हुए सरकारी आकलन के अनुसार, उनकी संपत्तियों की कीमत करीब 50 हजार करोड़ रुपये थी। उनका अंतिम संस्कार कर्बला महमूदाबाद में किया जाएगा।बता दें कि इस परिवार के पास इराक-पाकिस्तान सहित विदेशों में भी अकूत संपत्तियां हैं। नैनीताल में भी इनकी 396 संपत्तियां चिन्हित की गईं।

राजा महमूदाबाद (Raja Mahmudabad) का नाम काफी चर्चाओ में रहा है। निधन से उनके चाहने वालों में शोक का माहौल है। बुधवार को अमीर मोहम्मद खान का अंतिम संस्कार शाम चार बजे कर्बला में होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि राजा महमूदाबाद जनाब मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान साहब का इंतकाल, अत्यंत दुखद! ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें। दुःख की इस घड़ी में समस्त परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो। विनम्र श्रद्धांजलि!

निधन पर पर पूर्व मंत्री डॉ अम्मार रिजवी, नरेंद्र सिंह वर्मा और विधायक आशा मौर्या सहित तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।