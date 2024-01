Ram Mandir: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दीवाली जैसी धूम, घरों में जलाये जा रहे है दीये और पटाखे

आज अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा देश दिवाली माना रहा है। हर घर के दरवाजो और छतों पर ठीक वैसे ही दिये जलाये जा रहे है, जैसे भगवान राम के चौदह वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने के बाद अयोध्यावासियों ने जलाया था। इतना ही नहीं जश्न में पटाखे भी जलाये जा रहे हैं।

भगवान राम के राम मंदिर में विराजमान होने की ख़ुशी में न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश अपने अपने घरो में दिए जलाकर पटाखों को जला कर खुशी जता रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में दस लाख दीपो को जलाया जायेगा।

Nepal’s Janakpur celebrates ‘Deepotsav’ to mark Ram Temple ‘Pran Pratishtha’ The Ram Lalla idol was unveiled during the ‘Pran Pratishtha’ ceremony led by the Prime Minister.#Janakpur #Nepal #Ayodhya #PranPratishtha #RamMandir pic.twitter.com/rkB0VRKWUO

