रानी मुखर्जी ने इंडियन सिनेमा के तीन दशक पूरे, फिल्म मर्दानी-3 में कर रही है पुलिस ऑफिसर का रोल, जाने कब रिलीज होगी

मुंबई। अभिनेता रणबीर कपूर (actor ranbir kapoor) ने अभिनेत्री रानी मुखर्जी (actress rani mukherjee) के इंडियन सिनेमा (indian cinema) में उनके तीन दशक लंबे सफर को लेकर सराहना की है। रणबीर कपूर ने अपनी पहली फिल्म सांवरिया में रानी मुखर्जी के साथ काम किया था। उन्होंने उनके साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में भी बताया। कपूर ने मुखर्जी को अब तक की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक बताया। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी-3 (film Mardaani 3) तीन आने वाली है। इस फिल्म में उन्होने पुलिस ऑफिसर (police officer) की भूमिका निभाई है।

अभिनेता रणबीर कपूर ने कहा कि यह देखना वाकई कमाल का है कि पूरी इंडस्ट्री उनकी आइकॉनिक विरासत के तीस साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आगे आई है। यह बात उन्होंने मर्दानी-3 की आने वाली रिलीज़ के साथ रानी मुखर्जी को मिली हालिया तारीफ के बारे में कही। नेशनल अवॉर्ड (National Award) जीतने वाली अभिनेत्री के साथ अपनी पहली फिल्म के बारे में बात करते हुए रणबीर ने कहा कि मुझे हमेशा से लगा है कि रानी हर दौर की एक्ट्रेस हैं। भारत की अब तक की सबसे महान एक्टर्स में से एक हैं और ऐसी इंसान हैं जिन्होंने अपने काम से हमारी इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी है। उनके प्रोजेक्ट्स और रोल्स के चुनाव ने यह तय किया है कि आज स्क्रीन पर महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है। रानी मेरी पहली फिल्म सांवरिया (movie saawariya) की को-स्टार हैं और वह पहली इंसान थीं जिन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो मैं बहुत आगे जाऊंगा। मैं उस बात को कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब इसने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया।

यह देखते हुए कि वह एक इंसान के तौर पर उन्हें करीब से देखकर उनकी ग्रेस, चार्म और ब्रिलियंस से बहुत प्रभावित हुए हैं। रणबीर कपूर ने रानी मुखर्जी को एक एंटरटेनर बताया जिन्होंने लोगों को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास यह बताने के लिए शब्द नहीं हैं कि उनकी फिल्मों का मुझ पर कितना असर हुआ है। रानी मुखर्जी की बहुप्रतीक्षित मर्दानी—3 में वह बोल्ड और निडर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं। फिल्म के ट्रेलर के अनुसार, कहानी गरिब समुदायों की युवा लड़कियों के अपहरण पर केंद्रित है। अभिराज मिनावाला (Abhiraj Minawala) द्वारा निर्देशित और यश राज फिल्म्स (Yash Raj Films) के तहत आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) द्वारा निर्मित, मर्दानी-3 इसी माहिने 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।