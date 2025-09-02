रेप का आरोपी AAP विधायक पठानमाजरा गोलीबारी के बाद पुलिस हिरासत से फरार, एक पुलिसकर्मी घायल

AAP MLA Pathanmajra Escapes from police custody: पंजाब के आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा मंगलवार को कथित तौर पर पंजाब पुलिस की एक टीम को चकमा देकर एक सफेद रंग की एसयूवी में फरार हो गए। पठानमाजरा को सोमवार रात बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार करने के कुछ घंटे बाद पुलिस उन्हें लेकर हरियाणा आई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गोलियां चलीं और सनौर विधायक हंगामे के बीच भाग गए।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आप विधायक पठानमाजरा करनाल में गोलीबारी के बाद पुलिस हिरासत से फरार हो गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। सनौर से विधायक, जिन्होंने पहले बाढ़ को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमला बोला था और उसके केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, लेकिन बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। विधायक पर बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 420 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पठानमाजरा के सहयोगी ने बताया कि उन्हें हरियाणा के करनाल स्थित उनके रिश्तेदार के गाँव डाबरी से सुबह गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने दिया, तो विधायक एक सफेद रंग की एसयूवी में फरार हो गए। उन्होंने बताया कि हंगामे के दौरान गोलियां भी चलीं और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पंजाब पुलिस की टीम अब हरियाणा पुलिस के संपर्क में है ताकि पठानमाजरा के खिलाफ एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाने और उसे घायल करने का एक और मामला दर्ज किया जा सके।