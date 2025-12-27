फिल्म मायसा की पहली झलक सामने आते ही चर्चा का केंद्र में आई रश्मिका मंदाना, दिखेंगी एक्शन अवतार में

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर फिल्म मायसा की पहली झलक सामने आते ही यह चर्चा का केंद्र बन गई है। इसे भारत की पहली ऐसी पैन-इंडिया फिल्म बताया जा रहा है, जिसमें महिला कलाकार लीड रोल में नजर आएंगी। दमदार एक्शन (Action Movie) और इमोशनल ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में रश्मिका अब तक के अपने सबसे खतरनाक और इंटेंस अवतार में दिख रही हैं, जिसने दर्शकों के होश उड़ा दिए हैं।

Mysaa.

This is just the tip of the tip of the ice berg. ❤️‍🔥

We just wanted to do something fun for an evening to show you the world now and the serious stuff? Ohhhhohohohooio you’ll see it in a couple of months. ❤️‍🔥

So have funnn!❤️‍🔥#RememberTheName@RawindraPulle @jakes_bejoy… pic.twitter.com/XShGWkympd — Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 24, 2025

फर्स्ट ग्लिम्प्स में जलते हुए जंगल, सशक्त बैकग्राउंड स्कोर और प्रभावशाली ओपनिंग नैरेशन के साथ रश्मिका का किरदार मायसा (Mysaa) बेहद प्रभाव छोड़ता है। उनका गुस्सा, जुनून और तीखी मौजूदगी इस झलक को रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव बनाती है। मायसा एक हाई-ऑक्टेन इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रश्मिका गोंड जनजाति की एक मजबूत महिला की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म का निर्देशन रविंद्र पुल्ले ने किया है। इसे अनफॉर्मूला फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म रश्मिका के कॅरिअर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बनती नजर आ रही है।