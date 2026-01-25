​रवि किशन ने अपने मुश्किल दिनों को किया याद, कहा रिजेक्शन के बाद भी नहीं था रोने धोने वाला काम, भाभी जी के साथ फरवरी में हो रही फिल्म रिलीज

मुंबई। अभिनेता और गोरखरपुर लोकसभा सीट से सांसद रवि किशन (Actor and Member of Parliament from Gorakhpur Lok Sabha seat Ravi Kishan) ने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दिनों को लोगों के साथ साझा किया है। उन्होने कहा कि स्टारडम मिलने से पहले सालों के संघर्ष किया। रिजेक्शन और पैसों की तंगी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। मुंबई की सड़कों पर घूमने से लेकर काम के लिए घंटों इंतज़ार करने तक, रवि किशन ने कहा कि उनका सफ़र कभी आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्हें कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और कई बार ऐसा भी हुआ जब उनके पास पैसे नहीं थे और न कोई काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कान और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।

अभिनेता और सांसद रवि किशन कहा कि कैसे छोटी-छोटी चीज़ें भी उन्हें कभी बहुत खास लगती थीं। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। अगर संघर्ष के बिना कुछ मिल जाए तो क्या बात है। वड़ा पाव भी खाता था तो ऐसा लगता था कि कोई पांच सितारा होटल ताज में खाना खा रहा हूं।अगर आपको बिना स्ट्रगल के कुछ मिल जाए, तो उसका क्या फायदा। उन्होने बताया कि कैसे मुंबई में पैदल चलकर स्ट्रगल का सबसे मुश्किल दौर देखा। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। यह याद करते हुए कि तब तक उनके कई दोस्त सुपरस्टार बन चुके थे, जबकि वह अभी भी काम ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और रिजेक्शन झेल रहे थे।

अभिनेता ने कहा कि मैनें मुंबई को पैदल नापा है। स्ट्रगल तो बहुत ज़बरदस्त वाला देखा है, पर हमेशा मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए स्ट्रगल करता था, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मेरा होगा। 90 के दशक के मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ गए थे। हर दिन मेरे चेहरे पर मुस्कान रहती थी, जबकि मैं फिल्मों में रिजेक्शन, काम न मिलने, इंतज़ार करने और पैसे न होने से जूझ रहा था। तो। मुझे लगता है कि मेरे जैसे सभी लोग होते हैं। मेरे पास कोई रोने-धोने वाली कहानी नहीं है। काम के मोर्चे पर, रवि किशन अगली बार भाभीजी घर पर हैं फिल्म फन ऑन द रन में नज़र आएंगे। यह फिल्म छह फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। एक्टर आसिफ शेख, रोहिताश्व गौड़ और शुभांगी अत्रे अपने पॉपुलर किरदारों में वापसी करेंगे। फिल्म में उनके साथ किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ भी होंगे।