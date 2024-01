Realme 12 Pro और 12 Pro+ में मिलेंगे जबर्दस्त कैमरे, लॉन्च से पहले डिटेल्स आयी सामने

Realme 12 Pro Series : चीनी टेक ब्रांड रियलमी (Realme) 29 जनवरी को अपनी आगामी सीरीज Realme 12 Pro को लॉन्च करने वाली है। जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर चुकी है। वहीं, लॉन्च से पहले आगामी सीरीज के नए स्मार्टफोन्स के स्पेक्स की जानकारी भी आ चुकी है। इसी कड़ी में कंपनी ने स्मार्टफोन्स के कैमरा सेंसर्स के बारे में खुलासा कर दिया है।

कंपनी ने बताया है कि Realme 12 Pro+ में Sony IMX890 सेंसर प्रदान किया जाएगा। इसमें व्यापक रूप से फ्लैगशिप और सब-फ्लैगशिप फोन पर इस्तेमाल किया गया है। Realme 12 Pro में बिल्कुल नया Sony IMX882 कैमरा सेंसर मिलने की बात कही गई है।

रिलीज किए गए पोस्टर से यह स्पष्ट है कि Realme 12 Pro+ के रियर कैमरा सेटअप में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 64-मेगापिक्सल OV64B पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जाएगा। जबकि Realme 12 प्रो में 32-मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा मिलने की उम्मीद है। दोनों फोन में 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस होने की भी बात कही गई है।

