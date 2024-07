Reliance Company employees got wonderful gift: अनंत अंबानी की शादी के मौके पर रिलायंस कंपनी के कर्मचारियों को मिला यह शानदार तोहफा

Reliance Company employees got wonderful gift: आज 12 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी (Anant Ambani’s wedding) है। मुंबई में अनंत अंबानी की शादी का बहुत ही भव्य और शानदार समारोह है। इसमें पूरी दूनिया के जाने माने बड़े बड़े सेलिब्रेटी शामिल होंगे। उनके ठहरने के लिए फाइव स्टार होटल में व्यवस्था की गई है।

इतना ही नहीं मेहमानों से लेकर रिलायंस कंपनी के कर्मचारियों तक को बेहतरीन गिफ्ट (Reliance Company employees got wonderful gift) भी दिये जा रहे है। रिलायंस कंपनी के एक गिफ्ट बॉक्स दिया गया है।रिलायंस के कई कर्मचारियों ने आज होने जा रही अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए मिले गिफ्ट बॉक्स की तस्वीर और वीड‍ियो सोशल मीडिया पर शेयर क‍िये हैं।

Thankyou ⁦@reliancejio⁩ for the sweets

We wish best for the Anant Ambani’s wedding. pic.twitter.com/GYdk7BiJQN

— The codewali (@the_codewala) July 10, 2024