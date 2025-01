Republic Day Parade Ticket Booking: आज से 76वें गणतंत्र दिवस परेड की बुकिंग शुरू; जानें- घर बैठे टिकट बुक करने का तरीका

Republic Day Parade Ticket Booking: भारत 26 जनवरी, 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। इस मौके पर हर साल की तरह दिल्ली में राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड आयोजित की जाएगा। जिसके लिए आज यानी 2 जनवरी से टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इसकी जानकारी दी है। वहीं, आप घर बैठे परेड की टिकट बुक कर सकते हैं। आइये इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

दरअसल, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 2 2 जनवरी से 2025 से रिपब्लिक डे परेड, बीटिंग रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल और बीटिंग रिट्रीट की टिकट ब्रिकी शुरू होने की जानकारी दी हैं। मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में लिखा, “गणतंत्र दिवस परेड (26 जनवरी) और बीटिंग रिट्रीट (28 और 29 जनवरी) के लिए टिकट 02 जनवरी, 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। आमंत्रण पोर्टल (http://aamantran.mod.gov.in) और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या दिल्ली भर में निर्धारित काउंटरों पर उपलब्ध हैं। कीमतें: ₹20-₹100। प्रवेश के लिए पहचान पत्र साथ लाएँ।”

Tickets for the #RepublicDayParade (January 26) & #BeatingRetreat (Jan 28 & 29) go on sale from Jan 02, 2025. Available online via Aamantran Portal (https://t.co/IWK0rkcp4i) & app, or at designated counters across Delhi. Prices: ₹20–₹100. Bring ID for entry.

