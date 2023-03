Rishabh Pant Video: ऋषभ पंत स्वीमिंग पूल में आए नजर, खुद किया वीडियो शेयर, देखिए

Rishabh Pant Video: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी बल्लेबाज ऋषभ पंत के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में ऋषभ पंत स्वीमिंग पूल में नजर आए हैं। पंत का ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही फैंस उनके जल्द ही क्रिकेट के ग्राउंड में आने की उम्मीदें कर रहे हैं।

क्रिकेटर ऋषभ पंत ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो स्वीमिंग पूल में झड़ी के सहारे नहाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा कि ‘छोटी चीजो, बड़ी चीजो और इनके बीच की हर चीज के लिए कृतज्ञता जताता हूं’। बता दें कि, इससे पहले पंत ने जो वीडियो शेयर किया था उसमें वह शतरंज खेलते हुए नजर आ रहे थे।

Grateful for small thing, big things and everything in between. 🙏#RP17 pic.twitter.com/NE9Do72Thr

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) March 15, 2023