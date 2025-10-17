  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. RJD Candidates List : आरजेडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, देखें किसको कहां से मिला टिकट?

RJD Candidates List : आरजेडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, देखें किसको कहां से मिला टिकट?

RJD Candidates List: First list of RJD candidates released, see who got the ticket from where?

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ गयी है। आरजेडी ने कुल 46 सीटों पर प्रत्याशियों को बिहार चुनाव के लिए सिंबल दे दिया है। इस सूची में पार्टी के कई पुराने और दिग्गज नेताओं को टिकट मिला है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। इस लिस्ट में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का भी नाम है जिन्हें आरजेडी ने छपरा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है।

पढ़ें :- Bihar Election 2025: टिकट कटने से परेशान BJP नेता अजय झा कफन ओढ़कर बैठे, कह दी ये बड़ी बात

आरजेडी की पहली लिस्ट के अनुसार राघोपुर से तेजस्वी यादव, बोचहा से अमर पासवान, मीनापुर से मुन्ना यादव, नोखा से अनीता, महिषी से गौतम कृष्णा, अलौली से रामवृक्ष सदा, पारू से शंकर यादव, उजियारपुर से आलोक मेहता, बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव, शेखपुरा से विजय सम्राट, गड़खा से सुरेंद्र राम, इस्लामपुर से राकेश रौशन, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, बेलागंज से विश्वनाथ यादव, फतुहा से रामानंद यादव को टिकट दिया गया है।

वहीं आरजेडी ने कांटी से इस्माइल मंसूरी, दरभंगा से ललित यादव, मोरवा से रणविजय साहू, मुंगेर से मुकेश यादव, शाहपुर से राहुल तिवारी, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, सिमरी बख्तियारपुर से युसुफ सलाहउद्दीन को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची में कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। आरजेडी ने आगामी चुनावों के लिए व्यापक तैयारी की है और इन उम्मीदवारों की जीत के लिए मजबूत रणनीति बनाई है।

इस लिस्ट के जारी होते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राघोपुर से तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने की उम्मीद पहले से थी। लेकिन भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को टिकट मिलना चुनाव में नई ऊर्जा और स्टार अपील के रूप में देखा जा रहा है।

देखें RJD उम्मीदवारों की लिस्ट

पढ़ें :- सीजफायर खत्म होने से पहले शहबाज शरीफ को अफगानिस्तान का खौफ, बोले- हमारे देश में नहीं है यूनिटी

राघोपुर- तेजस्वी यादव
बोचहा- अमर पासवान
मीनापुर -मुन्ना यादव
नोखा- अनीता
महिषी- गौतम कृष्णा
अलौली- रामवृक्ष सदा
पारू- शंकर यादव
उजियारपुर – आलोक मेहता
बैकुंठपुर – प्रेम शंकर यादव
शेखपुरा -विजय सम्राट
गड़खा- सुरेंद्र राम
इस्लामपुर- राकेश रौशन
बख्तियारपुर- अनिरुद्ध यादव
बेलागंज- विश्वनाथ यादव
फतुहा – रामानंद यादव
कांटी- इस्माइल मंसूरी
दरभंगा- ललित यादव
मोरवा- रणविजय साहू
मुंगेर- मुकेश यादव
शाहपुर- राहुल तिवारी
हाजीपुर- देव कुमार चौरसिया
सिमरी बख्तियारपुर- युसुफ सलाहउद्दीन
रघुनाथपुर- ओसामा शहाब
गायघाट- निरंजन राय
हसनपुर- माला पुष्पम
बनियापुर- चांदनी सिंह
परबत्ता – डॉ. संजीव कुमार
हथुआ – राजेश कुशवाहा
मटिहानी – बोगो सिंह
संदेश – दीपू यादव
महुआ- मुकेश रौशन
मसौढ़ी- रेखा पासवान
मनेर- भाई वीरेंद्र
साहेबपुर कमाल- सत्तानंद सम्बुद्ध
हिलसा- शक्ति सिंह यादव
सीवान – अवध बिहारी चौधरी
सरायरंजन- अरविंद कुमार सहनी
समस्तीपुर – अख्तरुल इस्लाम शाहीन
जोकीहाट – मोहम्मद शाहनवाज
बहादुरपुर- भोला यादव
सोनपुर- रामानुज प्रसाद
रफीगंज- मो. नेहालुद्दीन
सिंहेश्वर- चंद्रहास चौपाल
मधेपुरा – प्रो. चंद्रशेखर
तरैया- शैलेंद्र प्रताप सिंह
छपरा- खेसारी लाल यादव
लालगंज- सिवनी शुक्ला

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

RJD Candidates List : आरजेडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, देखें किसको कहां से मिला टिकट?

RJD Candidates List : आरजेडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, देखें किसको...

सीजफायर खत्म होने से पहले शहबाज शरीफ को अफगानिस्तान का खौफ, बोले- हमारे देश में नहीं है यूनिटी

सीजफायर खत्म होने से पहले शहबाज शरीफ को अफगानिस्तान का खौफ, बोले-...

Bihar Politics : महागठबंधन में दरार, कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार आमने-सामने

Bihar Politics : महागठबंधन में दरार, कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार आमने-सामने

नीतीश की कुर्सी पर सस्पेंस! शाह-गडकरी-ललन के बयान से बढ़ा कंफ्यूजन, तो खुलकर सपोर्ट में आए मांझी

नीतीश की कुर्सी पर सस्पेंस! शाह-गडकरी-ललन के बयान से बढ़ा कंफ्यूजन, तो...

स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए ने भरी पहली उड़ान, राजनाथ सिंह बोले- मेरा सीना गर्व से हो गया चौड़ा

स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए ने भरी पहली उड़ान, राजनाथ सिंह बोले-...

Pakistan Suicide Attack : पाकिस्तानी सेना की छावनी में घुसी बमों से लदी गाड़ी, सात सैनिक मरे, देखें Viral Video

Pakistan Suicide Attack : पाकिस्तानी सेना की छावनी में घुसी बमों से...