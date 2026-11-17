नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली (East Delhi) के शाहदरा जिले (Shahdara District) के विवेक विहार (Vivek Vihar) स्थित ज्वाला नगर इलाके में सुबह करीब 10:13 पर एक मकान गिरने की सूचना मिली, खबर मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई, फिलहाल मलबे से पांच लोगों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों में दो की मौत की खबर है, बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue Operation) जारी है।

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दिल्ली में फिर इमारत गिरी.. शहादरा के पास विवेक विहार में हादसा… अब तक 2 की मौत.. कई लोगों के दबे होने की आशंका.. https://t.co/vFv1tdtuSs — UJJWAL DOBHAL (@UjjwalDobhal) November 17, 2026