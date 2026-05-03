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पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक चार-मंज़िला इमारत में लगी आग, कम से कम नौ लोगों की मौत

Delhi Fire Accident : पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में रविवार तड़के एक रिहायशी चार-मंज़िला इमारत में आग लग गयी। इस हादसे में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। जबकि करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। वहीं, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है।

By Abhimanyu 
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Delhi Fire Accident : पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में रविवार तड़के एक रिहायशी चार-मंज़िला इमारत में आग लग गयी। इस हादसे में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। जबकि करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। वहीं, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है।

पढ़ें :- Delhi Fire Accident : दिल्ली अग्निकांड मृतकों की पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही हो सकती है,आग की चपेट में आने से लोग बने कंकाल

जानकारी के अनुसार, यह घटना विवेक विहार फेज़-I में एक चार-मंज़िला इमारत में सुबह करीब 3.48 बजे रिपोर्ट की गई, जिसके बाद पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। पुलिस के अनुसार, आग ने इमारत की दूसरी, तीसरी और चौथी मंज़िल पर बने फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया।

एक अग्निशमन अधिकारी ने मीडिया को बताया, “यह एक रिहायशी इमारत है जिसमें सिर्फ़ एक सीढ़ी है। छत का दरवाज़ा भी बंद था… इस घटना में नौ लोगों की जान चली गई है और हमने लगभग 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इनमें से एक व्यक्ति 30 प्रतिशत तक जल गया है, और ताज़ा जानकारी के अनुसार, उसे GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है।”

एक स्थानीय निवासी के अनुसार, इमारत की दूसरी मंज़िल पर AC में शॉर्ट सर्किट होने के कारण तड़के करीब 3:45 बजे आग लग गई। दमकल विभाग ने करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना में एक बच्चे सहित कुल नौ लोगों की मौत हो गई।

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