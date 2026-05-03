Aaj Ka Rashifal 03 May: आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम शुरू करने का है अच्छा समय...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

Aaj Ka Rashifal 03 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोग नई योजनाओं पर शुरू कर सकते हैं काम…

मेष – आज थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखें। कार्यक्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शाम तक राहत मिलेगी।

वृषभ – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेहनत का फल मिलेगा और सम्मान बढ़ेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। करियर में अवसर मिल सकते हैं।

कर्क – आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

सिंह – आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम का दबाव रहेगा, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी।

कन्या – आर्थिक सुधार के संकेत हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी।

तुला – आज खुशखबरी मिल सकती है। रिश्तों में सुधार होगा और नए अवसर मिलेंगे।

वृश्चिक – आज बड़ा लाभ या सफलता मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में तरक्की संभव है।

धनु – आज निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। आज आराम और सोच-विचार करना बेहतर रहेगा।

मकर – आज धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। मेहनत जारी रखें, जल्द ही अच्छे परिणाम मिलेंगे।

कुंभ – आज खुशखबरी मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम शुरू करने का अच्छा समय है।

मीन – आज दुविधा दूर होगी। आज आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी।