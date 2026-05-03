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IPL 2026 Match Today : आज आईपीएल में खेले जाएंगे डबल हैडर, नतीजे तय करेंगे प्लेऑफ की राह

IPL 2026 Match Today : आज आईपीएल 2026 में डबल हैडर खेले जानेवाले हैं, जहां पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की भिड़ंत होने वाली है। अगर सनराइजर्स (9 मैचों में 12 अंक) और गुजरात (9 मैचों में 10 अंक) को जीत मिलती है तो दोनों की प्लेऑफ में पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। वहीं, कोलकाता (8 मैचों में 5 अंक) अपनी उम्मीदें जिंदा रखने और पंजाब (8 मैचों में 13 अंक) अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आइये जानते हैं कि ये दोनों मैच कब और कहां खेले जाएंगे और इन मैचों को लाइव कैसे देख पाएंगे-

By Abhimanyu 
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IPL 2026 Match Today : आज आईपीएल 2026 में डबल हैडर खेले जानेवाले हैं, जहां पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की भिड़ंत होने वाली है। अगर सनराइजर्स (9 मैचों में 12 अंक) और गुजरात (9 मैचों में 10 अंक) को जीत मिलती है तो दोनों की प्लेऑफ में पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। वहीं, कोलकाता (8 मैचों में 5 अंक) अपनी उम्मीदें जिंदा रखने और पंजाब (8 मैचों में 13 अंक) अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आइये जानते हैं कि ये दोनों मैच कब और कहां खेले जाएंगे और इन मैचों को लाइव कैसे देख पाएंगे-

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SRH vs KKR : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 का 45वां मैच कब खेला जाएगा?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 का 45वां मैच रविवार 3 मई 2026 को खेला जाएगा।

SRH vs KKR : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 का 45वां मैच कहां खेला जाएगा?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 का 45वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।

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SRH vs KKR : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के 45वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के 45वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.00 बजे होगा।

SRH vs KKR : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के 45वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के 45वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे फेंकी जाएगी।

SRH vs KKR : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के 45वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

पढ़ें :- KKR vs SRH Live Streaming : आज पहले जीत के लिए केकेआर और एसआरएच की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के 45वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

SRH vs KKR : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के 45वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के 45वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

GT vs PBKS : गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 का 46वां मैच कब खेला जाएगा?

गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 का 46वां मैच रविवार रविवार 3 मई 2026 को खेला जाएगा।

GT vs PBKS : गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 का 46वां मैच कहां खेला जाएगा?

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गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 का 46वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

GT vs PBKS : गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 के 46वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 के 46वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे होगा।

GT vs PBKS : गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 के 46वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 के 46वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी।

GT vs PBKS : गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 के 46वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 के 46वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

GT vs PBKS : गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 के 46वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026 के 46वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

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