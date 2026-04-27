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DC vs RCB Head to Head : आज दिल्ली से हिसाब बराबर करने उतरेगी आरसीबी, जानें- अब तक किसका पलड़ा भारी

DC vs RCB Head to Head : आज आईपीएल 2026 का 39वां मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती होगी। यह मौजूदा सीजन में दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच होने वाला है। इससे पहले बेंगलुरु में दिल्ली ने आरसीबी को 6 विकेट से मात दी थी। वहीं, मेहमान टीम के पास सोमवार को हिसाब बराबर करने का मौका होगा।

By Abhimanyu 
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DC vs RCB Head to Head : आज आईपीएल 2026 का 39वां मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती होगी। यह मौजूदा सीजन में दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच होने वाला है। इससे पहले बेंगलुरु में दिल्ली ने आरसीबी को 6 विकेट से मात दी थी। वहीं, मेहमान टीम के पास सोमवार को हिसाब बराबर करने का मौका होगा।

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पंजाब किंग्स के खिलाफ 264 रन का स्कोर डिफेंड न कर पाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स सोमवार को एक फिर घर खेलने उतरेगी। पिछले मैच में लुंगी एनगिडी की चोट ने मेजबान के गेंदबाजी आक्रमण को कमजोर कर दिया है, क्योंकि उनके प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, आरसीबी को इसका फायदा सीधे तौर पर मिलने वाला है। उसके बल्लेबाज पहले से शानदार फॉर्म में हैं और अब दिल्ली की कमजोर दिख रही गेंदबाजी का फायदा उठाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता।

डीसी बनाम आरसीबी हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ आरसीबी को साफ़ बढ़त हासिल है, जिसने 34 मुकाबलों में 20-13 (एक का कोई नतीजा नहीं निकला) से बढ़त बना रखी है। हालाँकि, 2023 के बाद से, यह मुकाबला बराबरी का रहा है, जिसमें दोनों टीमों ने तीन-तीन मैच जीते हैं। कोटला में, दिल्ली आरसीबी के खिलाफ़ सिर्फ़ चार जीत ही हासिल कर पाई है, जबकि आरसीबी ने इस मैदान पर सात बार जीत दर्ज की है।

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