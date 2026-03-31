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PBKS vs GT Live Streaming : आज पंजाब किंग्स की गुजरात टाइटंस से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

PBKS vs GT Live streaming : आज (31 मार्च) आईपीएल के 19वें सीजन का चौथा मैच चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जहां श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स की भिड़ंत शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस से होने वाली है। दोनों टीमें पेपर पर काफी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास पावर हीटर के साथ-साथ अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण है। ऐसे में एक कड़े मुक़ाबले की उम्मीद की जा सकती है। आइये जानते हैं कि पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 का चौथा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
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PBKS vs GT Live streaming : आज (31 मार्च) आईपीएल के 19वें सीजन का चौथा मैच चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जहां श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स की भिड़ंत शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस से होने वाली है। दोनों टीमें पेपर पर काफी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास पावर हीटर के साथ-साथ अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण है। ऐसे में एक कड़े मुक़ाबले की उम्मीद की जा सकती है। आइये जानते हैं कि पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 का चौथा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-

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PBKS vs GT : पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 का चौथा मैच कब खेला जाएगा?

पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 का चौथा मैच मंगलवार 31 मार्च 2026 को खेला जाएगा।

PBKS vs GT : पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 का चौथा मैच कहां खेला जाएगा? 

पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 का चौथा मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

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PBKS vs GT : पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के चौथे मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा? 

पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के चौथे मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे होगा।

PBKS vs GT : पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के चौथे मैच के लिए पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?

पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के चौथे मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी।

PBKS vs GT : पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के चौथे मैच को किस टीवी पर लाइव देख सकेंगे?

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पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के चौथे मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे।

PBKS vs GT : पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के चौथे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के चौथे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और एप पर उपलब्ध होगी?

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