Video-महाराष्ट्र में हनुमान मंदिर की छत गिरी, 6 की मौत, 30-40 श्रद्धालुओं के दबे होने की आशंका

परभणी। महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान में हनुमान मंदिर के हॉल की छत गिर गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सभा मंडप के मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं। हादसे में 30 से 40 श्रद्धालु घायल हुए हैं। मंदिर के सभा मंडप गिरने की घटना CCTV में कैद हो गई है। शनिवार होने के कारण मंदिर में कीर्तन और महाप्रसाद लेने के लिए भीड़ थी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल बचाव अभियान चला रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।

सभा मंडप बनाने का चल रहा था काम

रिपोर्ट्स के मुताबिक परभणी के हनुमान मंदिर के ठीक सामने सभा मंडप का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी सभा मंडप की छत अचानक ढह गई। मलबा, रॉड समेत पत्थर गिरते ही अफरा-तफरी मच गई। दर्शन के लिए आए लोग मलबे के नीचे दब गए। रेस्क्यू के लिए पहुंची जिला प्रशासन की टीमों ने करीब 10 घायलों को अस्पताल पहुंचाया है।