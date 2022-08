भारतीय कोच के मुरीद Ross Taylor, कहा- दुनिया भर में लगभग 4000 बाघ , लेकिन राहुल द्रविड़ केवल एक हैं

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर (Former New Zealand captain Ross Taylor) ने साल 2022 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास (Retirement From International Cricket) ले लिया था। हाल ही में टेलर ने ‘ब्लैक एंड व्हाइट’ ऑटो बायोग्राफी (‘Black and White’ Auto Biography) लिखी है। उस पुस्तक में उन्होंने भारत के कोच राहुल द्रविड़ (India coach Rahul Dravid) से जुड़ी एक घटना का वर्णन किया है, जब दोनों ने एक बाघ को देखने के लिए राजस्थान (Rajasthan) के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (Ranthambore National Park) का दौरा किया था।

टेलर बताते हैं कि आम जनता को बाघ को देखने की तुलना में राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid)को देखने में अधिक रुचि थी। टेलर कहते हैं, ‘मैंने द्रविड़ से पूछा कि आपने कितनी बार बाघ देखा है? राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने कहा कि उन्होंने कभी बाघ नहीं देखा। वह 21 बार जंगल सफारी पर गए, लेकिन एक भी बार बाघ के उन्हें दर्शन नहीं हुए। मैंने सोचा, बाघ नहीं देखने पर भी 21 बार सफारी। सच में, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाता। मैं राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) से कहता कि मैं डिस्कवरी चैनल देखूंगा।

द्रविड़ बाघ को देख काफी रोमांचित थे: टेलर

रॉस टेलर (Ross Taylor) ने आगे कहा कि जैकब ओरम सुबह बाहर गए थे। उन्हें सफारी पर आने की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। टीवी पर कोई बेसबॉल मैच था जिसे वह देखना चाहते थे। इसलिए वह हमारे साथ दोपहर की सफारी पर नहीं आए। हमारे ड्राइवर को एक स्टाफ ने रेडियो कॉल करके बताया कि उन्होंने एक प्रसिद्ध बाघ टी-17 को देखा है। यह सुनकर राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) रोमांचित हो उठे। आखिरकार वह 21 सफारी के बाद बाघ को देखने वाले थे।

रॉस टेलर (Ross Taylor) बताते हैं, ‘हम खुली एसयूवी में थे, जो कि लैंड रोवर्स की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है।बाघ एक चट्टान पर था हमसे 100 मीटर दूर पर मौजूद था। हम जंगल में बाघ को देखकर रोमांचित थे, लेकिन दूसरे वाहनों में लोग बाघ देखने के बजाय राहुल पर अपना कैमरा टिकाए बैठे थे। वे बाघ की जगह राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को देखकर उत्साहित थे। वे सभी उतने ही उत्साहित थे जितना कि हम बाघ को देखकर थे। दुनिया भर में लगभग 4000 बाघ हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ केवल एक हैं।’

टेलर की आत्मकथा में काफी खुलासे

रॉस टेलर (Ross Taylor) की आत्मकथा गुरुवार (11 अगस्त) को जारी की गई थी। अपने ऑटो बायोग्राफी में रॉस टेलर (Ross Taylor) ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें नस्लवाद का सामना करना भी शामिल था।टेलर ने इस ऑटो बायोग्राफी में 2011 सीजन के दौरान राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के मालिक द्वारा उन्हें थप्पर मारे जाने का भी उल्लेख किया है। राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और रॉस टेलर (Ross Taylor) ने 2008 से 2011 के बीच आईपीएल के चार सीजन में एक साथ क्रिकेट खेला. दोनों 2008 से 2010 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे। फिर 2011 के सीजन में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने रॉस टेलर (Ross Taylor) और द्रविड़ को चुना था। गौरतलब है कि आईपीएल 2011 दिवंगत स्पिनर शेन वार्न का आखिरी सीजन भी रहा था।