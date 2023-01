Rushad Rana Ketki Walawalkar Marriage: रुशद राणा ने कर ली इस एक्ट्रेस से गुपचुप शादी, इनसाइड तस्वीरों ने मचाया तहलका

Rushad Rana Ketki Walawalkar Marriage: टीवी फेमस एक्टर रुशद राणा (Rushad Rana) की शादी हो गई है। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड केतकी वालावलकर ( Ketki Walawalkar) संग शादी कर ली है। केतकी एवं रुशद (Ketki and Rushad) की शादी की फोटोज एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (video viral on social media) हो रहे हैं।

आपको बता दें, दूल्हा-दुल्हन की पहली झलक बेहद जबरदस्त है। शादी के जोड़े में सजे धजे रुशद और केतकी मेड फॉर ईच अदर (Rushad and Ketki Made for each other) लगे।केतकी यैलो-ग्रीन साड़ी (Yellow-Green Saree) में खूबसूरत दुल्हन लगीं। वहीं व्हाइट कुर्ता पायजामा (white kurta pajama) में दूल्हा बने रुशद हैंडसम नजर आए।

सोशल मीडिया पर कपल की शादी और प्री-वेडिंग फेस्टिविटीज की फोटोज (Photos of Pre-Wedding Festivities) छाई हुई हैं। केतकी ने अपनी मेहंदी को जमकर फ्लॉन्ट किया। रुशद और केतकी की शादी के फंक्शंस में टेलीविज़न जगत के जाने माने स्टार्स शामिल हुए।

सीरियल अनुपमा की पूरी कास्ट इस शादी की शान बढ़ाने पहुंची थी। रुशद और केतकी अपनी शादी के लिए बहुत वक़्त से उत्साहित थे। अब जाकर दोनों की मोहब्बत को 4 जनवरी 2023 को शादी का नाम मिला है। कपल इस खूबसूरत बंधन में बंधकर खुश है।

43 वर्ष की आयु में रुशद फिर से दूल्हा बने हैं। कपल की शादी मराठी रीति रिवाजों से हुई। रुशद पारसी हैं एवं केतकी महाराष्ट्रियन। रुशद की ये दूसरी शादी है।

अभिनेता की पहली शादी वर्ष 2010 में हुई थी। लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाया था। 2013 में उनका तलाक हुआ।

शादी टूटने के पश्चात् रुशद की जिंदगी में केतकी वालावलकर आईं। केतकी टेलीविज़न के हिट सीरियल अनुपमा की क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। केतकी कई वर्षों से टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। रुशद भी वर्षों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।