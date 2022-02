Russia Ukraine War Live : रूस ने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश हवाई जहाजों पर रोक लगाई

Russia-Ukraine War Live : रूस-यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच प्रतिबंधों दौर शुरू हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को प्रतिबंधों में जकड़ रहे है। दूसरी तरफ चीन ने रूस से तमाम बड़े प्रतिबंध हटाने के ऐलान कर दिए हैं। यानि, यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। प्रतिक्रिया में रूस भी प्रतिबंध लगा रहा है। रूस ने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश जहाजों को उड़ने पर प्रतिबंधित कर दिया। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री गैरीबाशविली (Garibashvili) ने कहा कि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में जॉर्जिया शामिल नहीं होगा।

