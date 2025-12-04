भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर की अगवानी, एक ही कार में हुए रवाना

नई दिल्ली। भारत के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) का पालम एयरपोर्ट (Palam Airport) पर पीएम मोदी (PM Modi) ने स्वागत किया है। इस दौरान पीएम मोदी (PM Modi) और राष्ट्रपति पुतिन ने एक-दूसरे को गले लगाया है। दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम मोदी (PM Modi) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) एक कार में सवार होकर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी (PM Modi) के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन पीएम आवास में रात्रिभोज में शामिल होंगे।

23वीं भारत-रूस वार्षिक समिट में शामिल होंगे पुतिन

रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दो दिन के राजकीय दौरे पर हैं। वे 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ 23वीं भारत-रूस वार्षिक समिट (23rd India-Russia Annual Summit) में शामिल होंगे।

आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में मिलेगी मदद!

भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की यह यात्रा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी। राष्ट्रपति पुतिन व्यवसायियों के एक बड़े समूह के साथ यात्रा कर रहे हैं। भारत को रूस के साथ व्यापार घाटे में सुधार की उम्मीद है। रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए कई रास्ते तलाशे जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पादों और समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात। भारतीय व्यवसायों और उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिलेगा और इससे रोजगार सृजन और हमारे किसानों की भलाई को भी बढ़ावा मिलेगा। शिपिंग, स्वास्थ्य सेवा, उर्वरक और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। लोगों के बीच संबंधों, गतिशीलता साझेदारी, संस्कृति और वैज्ञानिक सहयोग में भी और सहयोग देखने को मिलेगा।

मुझे भारत आकर बहुत खुशी हुई : किस्लोव

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर, साइंस एंड प्रोडक्शन सेंटर मिनरल कोटिंग टेक्नोलॉजीज एलएलसी के सीईओ, स्टैनिस्लाव किस्लोव ने कहा, ‘मुझे भारत आकर बहुत खुशी हुई है। हमारे पास भारत के लिए बहुत ही दिलचस्प तकनीक और औद्योगिक क्षमता है। हमने रूस में 20 वर्षों तक काम किया है, और अब हम भारतीय बाजार में प्रवेश करने की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे विचार से, यह एक बहुत ही दिलचस्प बाजार है क्योंकि भारत में विकास की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं।’