Sabarimala Gold Loss : सबरीमाला सोना चोरी मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन को केरल कोर्ट ने दी जमानत

Sabarimala Gold Loss: केरल की एक कोर्ट ने बुधवार को बेंगलुरु के बिजनेसमैन उन्नीकृष्णन पोट्टी (Businessman Unnikrishnan Potty) को जमानत दे दी। पोट्टी सबरीमाला (Sabarimala) के भगवान अयप्पा (Lord Ayyappa) मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाज़े के फ्रेम से सोना गायब होने के मामले में मुख्य आरोपी हैं।

Sabarimala Gold Loss: केरल की एक कोर्ट ने बुधवार को बेंगलुरु के बिजनेसमैन उन्नीकृष्णन पोट्टी (Businessman Unnikrishnan Potty) को जमानत दे दी। पोट्टी सबरीमाला (Sabarimala) के भगवान अयप्पा (Lord Ayyappa) मंदिर के श्रीकोविल (Sanctum Sanctorum) के दरवाज़े के फ्रेम से सोना गायब होने के मामले में मुख्य आरोपी हैं। हालांकि, पोट्टी अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें मंदिर की द्वारपालक (Guardian Deity) मूर्तियों से सोना गायब होने के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें श्रीकोविल दरवाज़े के फ्रेम वाले मामले में यहां की एक विजिलेंस कोर्ट (Vigilance Court) ने जमानत दी है।

यहां एक विजिलेंस कोर्ट ने उन्हें श्रीकोविल दरवाज़े के फ्रेम मामले में ज़मानत दे दी।

