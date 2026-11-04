Samsung Galaxy A38 के फीचर्स लीक , जानें बैटरी और कैमरा सेटअप

Samsung Galaxy A38 : सैमसंग की गैलेक्सी A-सीरीज के नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy A38 को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इस अपकमिंग स्मार्टफोन की बैटरी से जुड़ी जानकारी लीक हुई है। आइये विस्तार से जानते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी A38 में इस बार 6,000mAh की एक विशाल बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो कि इसके पिछले मॉडल्स के मुकाबले करीब 20% बड़ा अपग्रेड है। डच पब्लिकेशन GalaxyClub की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग अपनी Galaxy A-सीरीज में सालों से चली आ रही 5,000mAh बैटरी की सीमा को तोड़ने जा रहा है।

बैटरी और चार्जिंग क्षमता

बड़ी बैटरी: सैमसंग गैलेक्सी A38 में 5,882mAh की रेटेड क्षमता वाली बैटरी देखी गई है, जिसे बाजार में 6,000mAh के नाम से प्रमोट किया जाएगा।

फास्ट चार्जिंग: बड़ी बैटरी होने के बावजूद कंपनी इसमें पुराने मॉडल की तरह ही 45W की फास्ट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट बरकरार रख सकती है।

कैमरा सेटअप (लीक जानकारी)

कैमरा डिपार्टमेंट में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे और यह काफी हद तक पुराने Galaxy A37 जैसा ही रह सकता है:

प्राइमरी कैमरा: OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सल का मुख्य लेंस।

अन्य रियर कैमरे: 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 5-मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर।

फ्रंट कैमरा: सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12-मेगापिक्सल का शूटर।

यह स्मार्टफोन यूरोप और भारत सहित अन्य ग्लोबल मार्केट्स में मार्च या अप्रैल 2027 के आसपास Galaxy A58 के साथ लॉन्च किया जा सकता है।