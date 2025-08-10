संघ मुखिया डॉ मोहन भागवत इंदौर में पंच प्रण विषयों पर करेंगे संवाद,व कैंसर अस्पताल के उद्घाटन समारोह होंगे शामिल

इंदौर। मध्यप्रदेश में आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखिया संघचालक डॉ मोहन भागवत आज रविवार इंदौर में दो कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे यहां स्कीम नंबर 78 स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मालवा प्रांत की सद्भाव बैठक में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पंच प्रण विषयों पर आमंत्रित प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे और सद्भावना का संदेश देंगे। इसके बाद वे शाम 5 बजे से 7 बजे श्री गुरुजी सेवा न्यास के प्रकल्प माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र के कैंसर अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे।

संघचालक डॉ. भागवत शनिवार रात इंदौर पहुंच गए थे। यहां रामबाग क्षेत्र में पंतवैध कालोनी स्थित संघ कार्यालय सुदर्शन में उनका रात्रि विश्राम हुआ। मालवा प्रांत द्वारा सरसंघचालक डॉ भागवत की उपस्थिति में आज इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में पंच परिवर्तन संघ शताब्दी वर्ष अंतर्गत नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता सहित स्व का बोध कराने के लिए सामाजिक सद्भाव बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में इंदौर और उज्जैन संभागों के 15 जिलों के 300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। डॉ भागवत इस बैठक में पंच परिवर्तन स्वदेशी जीवन शैली, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, नागरिक अनुशासन तथा समरसता जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। समाज के कार्यकर्ता भी इन विषयों पर अपने कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

मालवा प्रांत के सामाजिक सद्भाव के संयोजक दिनेश गुप्ता ने बताया कि सद्भाव बैठक तीन सत्र में होंगी। इसमें हर एक सत्र 90 मिनट का रहेगा। पहले सत्र में चयनित वर्ग के अपने कार्यों का लेखा-जोखा रखेंगे। साथ ही इसके प्रभाव की जानकारी भी साझा की जाएगी। दूसरा सत्र भोजन के बाद होगा। इसके लिए प्रतिनिधियों की बैठक व्यवस्था संघ के विभाग के अनुसार रखी गई। इसका उद्देश्य आपसी समन्वय व संवाद एक-दूसरे से परिचय बढ़ाना है।

इसके अलावा डॉ. भागवत इंदौर में 96 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे श्री गुरुजी सेवा न्यास माधव सृष्टि के कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट दो चरणों में तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इसमें दो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और तीन मंजिलों का निर्माण शामिल है। आज इसी पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा।