संजय सिंह ने मृतक कुंज बिहारी निषाद के परिजनों से की बात, बोले- तीन दिन के अंदर दोषी नहीं हुए गिरफ्तार तो आप करेगी आंदोलन

आम आदमी पार्टी के नेता व वार्ड 14 (राजेन्द्र प्रसाद नगर) से पूर्व पार्षद प्रत्याशी कुंज बिहारी निषाद की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस निर्मम हत्या पर आप यूपी प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने कहा कि गोरखपुर के साथी कुंज बिहारी निषाद की निर्मम हत्या योगी सरकार की ध्वस्त कानून व्यवस्था का सीधा प्रमाण है।

संतोष सिंह 
Updated Date

गोरखपुर। आम आदमी पार्टी के नेता व वार्ड 14 (राजेन्द्र प्रसाद नगर) से पूर्व पार्षद प्रत्याशी कुंज बिहारी निषाद (Kunj Bihari Nishad) की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस निर्मम हत्या पर आप यूपी प्रभारी व सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh)  ने कहा कि गोरखपुर के साथी कुंज बिहारी निषाद (Kunj Bihari Nishad)  की निर्मम हत्या योगी सरकार (Yogi Government) की ध्वस्त कानून व्यवस्था का सीधा प्रमाण है। अपराधियों का हौंसला इतना बुलंद है कि वे खुलेआम हत्या कर रहे हैं और पुलिस अपराधियों की रक्षा में लगी है। बुधवार को संजय सिंह (Sanjay Singh)  ने परिवार से फोन पर बात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया और कहा कि अगर तीन दिन के अंदर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी (AAP) पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगी।

आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल

इस दुःख की घड़ी में बुधवार को आप प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) के निर्देश पर आप, यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने कुंज बिहारी निषाद जी के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस प्रतिनिधिमंडल में अनुराग मिश्रा (प्रभारी, पूर्वांचल प्रान्त), राजेश यादव (अध्यक्ष, पूर्वांचल प्रान्त), वंशराज दुबे (मुख्य प्रदेश प्रवक्ता), विनय पटेल (अध्यक्ष, अयोध्या प्रान्त), इंजी. इमरान लतीफ़ (अध्यक्ष, बौद्ध प्रान्त) और इस्मा ज़हीर (पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, खेल प्रकोष्ठ) शामिल रहे।

इस मौके पर पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि यदि तीन दिन में दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आएगी । उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हुई इस निर्मम हत्या के आरोपियों को अभी तक योगी आदित्यनाथ की पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर पाई है। जो पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों के संरक्षण और प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। अगर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर उतर आएगी। योगी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है।

जानें क्या है पूरा मामला?

शनिवार, 23 अगस्त को 50,000 रुपये की बकाया राशि मांगने पर भाजपा समर्थित गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया। गंभीर चोटों के बावजूद पुलिस ने मुख्य आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया। इलाज में लापरवाही और पुलिस की ढिलाई के कारण मंगलवार को उनकी मौत हो गई। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाने पर पुलिस और प्रशासन की हठधर्मी से गुस्साए परिजनों व कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज व बल प्रयोग किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए।

पार्टी का रुख

आम आदमी पार्टी स्पष्ट कहना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के गृह जिले में ही कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन चलाएगी। हम अपने साथी कुंज बिहारी निषाद (Kunj Bihari Nishad)   को न्याय दिलाकर रहेंगे। यह सिर्फ़ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि लोकतंत्र और आम आदमी की आवाज़ को दबाने की साजिश है।

आम आदमी पार्टी की ये हैं तीन प्रमुख मांगें। कहा कि 3 दिन के अंदर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। इस पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की देखरेख में कराई जाए। इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार डॉक्टरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। गोरखपुर पुलिस प्रशासन (Gorakhpur Police Administration) पर लापरवाही और आरोपियों को बचाने का केस दर्ज हो।

