Santhana Krishnan Wedding: सिनेमैटोग्राफर रवि के चंद्रन के बेटे ने मानिनी मिश्रा से की शादी, देखें इनसाइड वीडियो

Santhana Krishnan Wedding: सिनेमैटोग्राफर रवि के चंद्रन (Cinematographer Ravi K Chandran) के बेटे संथानकृष्णन (Santhanakrishnan) ने अपनी मंगेतर मानिनी मिश्रा के साथ शादी कर ली है. इस शादी में मणिरत्नम सहित कई हस्तियां शामिल हुईं.

रवि के चंद्रन के बेटे संथानकृष्णन (Santhanakrishnan) ने 29 जून को चेन्नई में अपनी मंगेतर मानिनी मिश्रा (Manini Mishra) से शादी की. जिसकी कई तस्वीरें रवि ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (instagram account) पर शेयर की हैं.

इन तस्वीरों में न्यूली वेड्स कपल शादी के जोड़े में काफी सुंदर लग रहे हैं. लाल जोड़े में दुल्हन बनीं मानिनी की खूबसूरती तो देखते ही बन रही है.

संथानकृष्णन और मानिनी की शादी में मणिरत्नम और सुहासिनी ने शिरकत की और नए जोड़े को आशीर्वाद दिया. इस रॉयल वेडिंग में कार्थी शिवकुमार भी पहुंचे और संथानकृष्णन-मानिनी को शादी की बधाई दी.

Ace cinematographer #RaviKChandran's son Santhana Krishnan entered wedlock with Manini Mishra at a grand event in Chennai today. Top film personalities attended and wished the couple happy married life 🎉@dop007 @dop_santha@onlynikil pic.twitter.com/Vekg2k493a

— Ramesh Bala (@rameshlaus) June 29, 2023