Shahrukh Khan ने अपने बर्थडे पर दिया फैंस को सरप्राइज, रिलीज हुआ Dunki का दमदार ट्रेलर

Dunki trailer released: शाहरुख खान आज अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अपने स्पेशल डे पर किंग खान (king khan) अपने फैंस पर तोहफों की बरसात कर रहे हैं. जहां एक्टर कीं साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्म ‘जवान’ आज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज (Release on OTT platform Netflix) हो गई हैं तो वहीं बॉलीवुड के बादशाह ने अपने बर्थडे के खास मौके पर अपनी अपकमिंग फिल्म ‘डंकी’ का टीजर रिलीज कर फैंस को डबल ट्रीट दी है.

शाहरुख खान ने अपने 58वें बर्थ़डे के मौके पर फैंस को खुश कर दिया है. दरअसल किंग खान ने अपनी साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘डंकी’ का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है. 1 मिनट 48 सेकंड का ‘डंकी’ का टीजर 1 काफी दमदार लग रहा है. ‘डंकी’ के टीजर की शुरुआत एक गाने ‘निकले थे हम घर से’ होती है. शाहरुख खान ब्लैक कलर के पठान के आउटफिट में रेगिस्तान में एक झोला लिए हुए कुछ लोगों के साथ कहीं जाते हुए नजर आते हैं.

A story of simple and real people trying to fulfill their dreams and desires. Of friendship, love, and being together… Of being in a relationship called Home!

A heartwarming story by a heartwarming storyteller. It's an honour to be a part of this journey and I hope you all come… pic.twitter.com/AlrsGqnYuT

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 2, 2023