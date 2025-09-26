राज और उद्धव ठाकरे के पुनर्मिलन पर बोले शिव सेना के सांसद: कहा जनता को उनके एक होने से कोई लेना-देना नहीं

मुंबई। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे (Shiv Sena MP Shrikant Shinde) ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray)और शिवसेना (UBT) सुप्रीमो उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) केवल ‘ठाकरे परिवार’ के भीतर सत्ता बनाए रखने के लिए फिर से एक हो गए हैं। उनके पुनर्मिलन से राज्य का न कोई लाभ हे और ना ही कोई लेना-देना है। शिंदे ने दोनों भाइयों के नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आने से उत्पन्न चुनौतियों को खारिज कर दिया। जो लोग एक साथ आ रहे हैं वे महाराष्ट्र के लिए नहीं कर रहे हैं। वह ऐसा पारिवारिक राजनीति के लिए कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि 25 वर्षों तक बीएमसी में क्या हुआ। उन्होंने पिछले नेतृत्व में कोविड और भ्रष्टाचार का अनुभव किया। हम वास्तविक काम, विकास और नागरिकों की समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

सांसद श्रीकांत शिंदे ने दावा किया कि अगले कुछ वर्षों में, मुंबई की सड़कें 100 प्रतिशत कंक्रीट और गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। साथ ही चुनौती दी कि अगर कोई दावा करता है कि बीएमसी के 25 साल भ्रष्टाचार मुक्त थे तो उनकी पार्टी बहस के लिए तैयार है। अपने विभाजन से पहले, शिवसेना ने 1997 से 2022 तक लगातार 25 वर्षों तक बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) पर नियंत्रण बनाए रखा था। शिंदे ने ज़ोर देकर कहा कि पार्टी की ज़मीनी ताकत और लोगों की अपनी मेहनत को पहचानने की क्षमता आगामी नगर निगम चुनावों में दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले, शिवसेना के प्रदर्शन के बारे में अनुमान गलत साबित हुए। हमने 80 में से 60 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। लोग जानते हैं कि कौन काम करता है, और शिंदे सर ने चौबीसों घंटे काम किया, जिसकी वजह से पार्टी ने 75 प्रतिशत सीटें जीतीं। शिंदे ने राजनीतिक विरोधियों खासकर ठाकरे परिवार और कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने पूछा 25 साल तक शासन करने वाली पार्टी ने इन मुद्दों का समाधान नहीं किया। हर साल तारकोल की सड़कें बिछाई जाती थीं जो बह जाती थीं। कोविड के दौरान भ्रष्टाचार की जवाबदेही कहां है। वंशवाद की राजनीति पर शिंदे ने स्पष्ट किया कि पार्टी किसी भी व्यक्ति से बड़ी है। उन्होंने कहा कि जब मैं कॉलेज में था, तब पार्टी ने मुझे मौका दिया था। लोगों ने हमें वोट दिया था और मेरी ज़िम्मेदारी उनके विश्वास को बनाए रखना है। शिवसेना सेवा के लिए है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं। शिंदे ने कहा कि वह और उपमुख्यमंत्री शिंदे व्यक्तिगत शक्ति या राजनीतिक ब्रांडिंग के बजाय नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां ब्रांड की राजनीति करने नहीं आए हैं।