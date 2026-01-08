विवेक ओबेरॉय संग ‘मिस्टर एंड मिसेज ग्रे’ में श्रेया शर्मा की बड़ी छलांग

  1. हिन्दी समाचार
अभिनेत्री श्रेया शर्मा ने हाल ही में मस्ती 4 में अपने प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों और इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब वह अपने करियर के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही हैं। श्रेया जल्द ही फिल्म ‘मिस्टर एंड मिसेज ग्रे’ में फीमेल लीड के रूप में दिखाई देंगी, जहां वह पहली बार अनुभवी अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ स्क्रीन साझा करेंगी। इस नई जोड़ी और विषयवस्तु को लेकर फिल्म को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

अपनी दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और चुनौतीपूर्ण किरदारों के चयन के लिए पहचानी जाने वाली श्रेया की इस फिल्म में कास्टिंग यह संकेत देती है कि वह अब अधिक गहराई और परफॉर्मेंस-ड्रिवन सिनेमा की ओर अग्रसर हैं। ‘मिस्टर एंड मिसेज ग्रे’ को जटिल रिश्तों, भावनात्मक टकराव और मानवीय संवेदनाओं की परतों को खोलने वाली कहानी बताया जा रहा है, जिसमें श्रेया का किरदार कहानी की भावनात्मक धुरी होगा।

फिल्म को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते हुए श्रेया शर्मा कहती हैं, “मिस्टर एंड मिसेज ग्रे मेरे पास उस वक्त आई, जब मैं खुद को भावनात्मक और रचनात्मक रूप से चुनौती देने वाला किरदार तलाश रही थी। विवेक ओबेरॉय के साथ काम करना एक बेहतरीन सीखने का अनुभव है। यह कहानी गहरी, सच्ची और परतदार है, और मेरा किरदार एक शक्तिशाली भावनात्मक यात्रा से गुजरता है।”

इंडस्ट्री जानकारों की मानें तो ‘मिस्टर एंड मिसेज ग्रे’ श्रेया शर्मा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। जहां मस्ती 4 ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई, वहीं यह फिल्म उनके अभिनय को नई पहचान और मजबूती देने की पूरी क्षमता रखती है। जैसे-जैसे फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज़ हो रही हैं, यह साफ है कि श्रेया शर्मा अब सिर्फ उभरती अभिनेत्री नहीं, बल्कि अपने अभिनय के दम पर अगली कतार की एक मजबूत दावेदार बनकर सामने आ रही है।

 

